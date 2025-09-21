Se mantiene la tensión en Amalfi: frustran ataque cerca de estación de Policía

Por la oleada de violencia, las alcaldías de Amalfi y Anorí decretaron el toque de queda y prohibieron el tránsito de parrillero en moto. Foto: Alcaldía de Amalfi

Una recompensa hasta de $20 millones, anunció la gobernación de Antioquia por información de los miembros del frente 36 de las disidencias de las Farc, que han sido responsables de la serie de ataques que mantienen en zozobra al municipio de Amalfi, en el que además del toque de queda, este domingo 21 de septiembre se desactivó un explosivo abandonado cerca de la estación de Policía.

Sobre el frustrado ataque, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, indicó que tras realizar una revisión a las cámaras de seguridad de la zona, se logró dar con el paradero de las personas que abandonaron el explosivo, quienes llevaban un radio con el que al parecer iban a activar la carga.

“La zona fue acordonada y los civiles fueron puestos a salvo, mientras personal de antiexplosivos de la SIJIN hará una detonación controlada”, añadió el mandatario, que en una publicación en redes sociales aseveró que tanto en Anorí como en Amalfi se adelanta una arremetida de las disidencias de alias Calarcá.

Municipios del Nordeste de Antioquia como Amalfi y Anorí están bajo una arremetida terrorista de las disidencias de alias Calarcá, F-36.



A mis paisanos de estos municipios les digo: el terror se vence con determinación, sin permitir que el miedo que nos quieren sembrar nos… — Andrés Julián (@AndresJRendonC) September 21, 2025

Han sido varias las acciones que mantienen en tensión a los dos municipios. La semana pasada fue encontrada una bandera de las disidencias cerca a una institución educativa de Anorí, por lo que más de 200 niños no han podido volver a sus clases, debido al temor de los padres.

A esto se suma el hostigamiento a la base militar de Anorí y el toque de queda y prohibición de parrillero en moto que se declaró en ese municipio y Amalfi, con el fin de prevenir nuevos hechos de violencia.

Además de las tensiones, por lo menos 2000 familias permanecen desplazadas en el nordeste antioqueño por cuenta de la disputa territorial entre las disidencias, el ELN y el Clan del Golfo. Ante esta situación, la Unidad para las Víctimas señaló que ha atendido a las personas afectadas por 22 casos de desplazamiento que ha identificado en el departamento tan solo este año.

Desde la gobernación de Antioquia se ha indicado que se reforzó el pie de fuerza en la región, mientras que las autoridades han pedido el apoyo a la comunidad para dar con los responsables de los hechos de violencia que se han registrado en las últimas semanas.