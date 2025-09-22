No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Colombia
Medellín

Accidente de un bus dejó un muerto y 10 heridos en vía Barbosa - Medellín

El bus iba de San Antero, en Córdoba, a Medellín. La persona que murió fue el conductor.

Redacción Colombia
22 de septiembre de 2025 - 01:41 p. m.
Al parecer, el bus tuvo un problema de frenos.
Al parecer, el bus tuvo un problema de frenos.
Foto: Policía de Tránsito y Transporte
Un grave accidente se registró en la madrugada de este lunes 22 de septiembre, en el sector de Los Blanqueados del municipio de Barbosa, en Antioquia. Un bus de transporte público, que salió de Córdoba, se accidentó sobre la vía que comunica a la costa Caribe con Medellín, dejando una persona muerta y 10 más heridos.

Sobre lo ocurrido, la seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia indicó que, al parecer, el bus en el que se movilizaban 40 personas tuvo fallas mecánicas (en el sistema de frenos), lo que hizo que el conductor perdiera el control, se saliera de la vía y chocara.

La víctima mortal fue el conductor Edwar Alfonsina Silva Arbeláez, quien era de Rionegro y conducía un vehículo de la empresa Fénix Servicio Especiales, que salió de San Antero, en Córdoba, hacia Medellín.

Sobre los otros pasajeros, las autoridades señalaron que fueron atendidas en la zona, así como diez personas con heridas de consideración fueron trasladados a centros asistenciales de la región.

Las autoridades continúan en la zona, realizando el traslado del vehículo. Las investigaciones quedaron en manos del Grupo de Tránsito de Girardota (Gutat 7), que buscan determinar las causas del siniestro, así como las responsabilidades.

En lo que va corrido del año, la Agencia Nacional de Seguridad Vial ha registrado 596 muertes en accidentes de tránsito en Antioquia, lo que representa 3 % menos de los casos registrados para el mismo periodo de 2024. De estos casos, 12 se han registrado en el municipio de Barbosa.

Por Redacción Colombia

