Abogado conocido por el caso de Álvaro Uribe murió sepultado por el terremoto en Cali

Juan José Salazar Cruz, abogado de 38 años fallecido tras el terremoto. Foto: redes sociales

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Los equipos de rescate de Cali recuperaron durante la madrugada de este domingo 16 de agosto el cuerpo del abogado Juan José Salazar Cruz, de 38 años, quien permanecía sepultado bajo los restos del edificio Ana Pilar, una de las estructuras más afectadas en la ciudad, desde el terremoto del 10 de agosto de 2026. En el mismo punto fue encontrada su novia Valentina Marcano.

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Los reportes oficiales informaron que la ubicación de los cuerpos se dio cerca de las 2:30 a. m., en la edificación situada a pocos metros de la Plaza de Toros, en el centro de la ciudad. Aproximadamente a las 5:00 a. m. se confirmó el fallecimiento de la pareja.

Durante los días previos, compañeros de la oficina jurídica donde ejercía Salazar llegaron a las inmediaciones del derrumbe para acompañar las tareas de búsqueda. La expectativa creció cuando entre los que estaban en el sitio empezó a correr el rumor de que se percibían sonidos humanos bajo las ruinas. Esto llevó a que sus allegados convocaran una jornada de oración colectiva por la pareja. La familia también habilitó una línea de WhatsApp para recibir cualquier dato que permitiera dar con su paradero.

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El colapso del edificio Ana Pilar causó el fallecimiento de varios familiares del abogado: en el listado de personas que permanecían atrapadas en el inmueble figuraban también Florentino Delgado, María Camila Jaramillo, Sofía Jaramillo, Víctor Narváez Acosta y Mirian Cadena, entre otros. Días atrás, los organismos de socorro habían recuperado en ese mismo punto los cuerpos de Martín, un niño de 10 años; su madre, Alejandra Vivas, de 35; y su abuela, Amparo Jiménez, de 78.

Salazar integraba como socio la firma Cadena & Asociados y tenía a su cargo la sede de la organización en Cali. Su nombre estuvo vinculado al proceso por la presunta manipulación de testigos del expresidente Álvaro Uribe Vélez: la Fiscalía lo acusó, junto a Diego Cadena, como coautor de soborno y fraude procesal en el episodio relacionado con el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, a quien se le habrían ofrecido cerca de 200 millones de pesos para que modificara su testimonio. En agosto de 2025, un juez absolvió tanto a Cadena como a Salazar de esos dos cargos al considerar que existía duda razonable sobre los hechos.