Video viral del rescate de una niña de 3 años sería del primer día del terremoto

La menor fue trasladada al Hospital Universitario del Valle tras ser extraída de la estructura colapsada. Foto: Redes sociales

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Un video que muestra el momento en que una niña de tres años es extraída con vida de entre los restos de una edificación colapsada en Cali empezó a circular en redes sociales, convirtiéndose en uno de los registros más recientemente compartidos de la emergencia que dejó el terremoto. En las imágenes se observa cómo los socorristas logran sacar a la menor de la estructura y entregarla al personal médico mientras las personas presentes reaccionan con emoción. Posteriormente fue trasladada al Hospital Universitario del Valle para recibir atención especializada.

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De acuerdo con lo confirmado por voceros de la Policía Metropolitana de Cali, el operativo se llevó a cabo el mismo lunes 10 de agosto, pocas horas después del terremoto. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado la identidad de la niña ni detalles sobre su estado de salud. Este caso volvió a circular justo cuando los equipos de emergencia se aproximaban al cierre de las labores de búsqueda de personas atrapadas.

El jueves 13 de agosto, el Puesto de Mando Unificado (PMU) había decidido extender por 48 horas adicionales la denominada “ventana de vida”, el periodo de 72 horas posteriores a un desastre que organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (Insarag) identifican como el más determinante para hallar sobrevivientes.

Según el balance oficial del jueves, hasta las 11:00 a.m. se habían rescatado con vida a 88 personas. Las autoridades mantuvieron activos nueve puntos de búsqueda especializada, entre ellos el Hospital Universitario del Valle, Cuarto de Legua, Capri, la calle 5 con carrera 39, la calle 5 con carrera 56, la calle 9 con carrera 44 y el sector frente a la Clínica de Colores. En esas zonas trabajaron cerca de 1.800 rescatistas provenientes de distintas regiones del país y del exterior.

Rafael Palomino, oficial del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, había señalado que la búsqueda continuaría más allá de las 72 horas iniciales, apoyada en equipos especializados, sensores de sonido y temperatura, y perros entrenados. Sin embargo, al cierre de la jornada del sábado 15 de agosto, las operaciones de rescate en Cali llegaron a su fin y los organismos de socorro concentran ahora sus esfuerzos en la recuperación de cuerpos y en la atención de las necesidades causadas por la emergencia.

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Las instituciones especializadas aclaran, sin embargo, que las 72 horas no son un límite absoluto, pues técnicamente no existe un momento exacto a partir del cual resulte imposible encontrar personas con vida, por lo cual los protocolos internacionales recomiendan mantener las labores mientras persistan indicios o posibilidades reales de rescate.

Según el reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) el terremoto deja por ahora 294 personas fallecidas, 3.935 heridas y 320 desaparecidas. En total, 353 personas han sido rescatadas. La emergencia afectó a 54.008 familias (115.461 habitantes) en 15 departamentos y 448 municipios, con 81.506 viviendas averiadas, 14.493 destruidas y 66 edificios colapsados.