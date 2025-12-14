Abogado de agente involucrado en muerte de motociclista en Cali da otra versión de accidente

Las autoridades investigan la muerte de Brayan Steven Yusti y analizan las pruebas existentes para determinar responsabilidades. Foto: Archivo Particular

La muerte del motociclista Brayan Yusti Colmenares tras un accidente de tránsito registrado durante una presunta persecución por parte de un agente de tránsito el 10 de diciembre en el sector de Tequendama, en Cali, está siendo investigada por la Fiscalía, mientras que familiares exigen justicia. El abogado defensor del agente de tránsito, Germán Bolaños, se refirió a los hechos y a la situación jurídica de su defendido.

La familia de Yusti sostiene que el hombre fue víctima de abuso de poder y de un acto de intolerancia. En un video difundido en redes sociales, una prima de la víctima, Lina Yusti, aseguró que el agente habría actuado de manera indebida y pidió celeridad en las investigaciones.

Por su parte, Bolaños manifestó que entiende el dolor de la familia, pero que las declaraciones públicas se han hecho sin objetividad. Según explicó, existen registros en video que demostrarían que el agente no agredió al motociclista.

“Se tienen ya los videos en donde se puede concebir que en ese hecho no participa de una agresión el agente en conocimiento del caso, no es partícipe de ese hecho lamentable, se trata de una circunstancia eventual en la cual una persona joven que se transportaba en una moto en compañía de su compañera, toma un riesgo”, contó Bolaños a El País.

La defensa indicó que el motociclista no habría atendido la señal de pare de los agentes debido a que, presuntamente, no contaba con el SOAT ni tecnomecánica y al intentar huir se produjo la situación que terminó en el accidente.

“Al huir, lógicamente, los agentes van detrás de él, y en los videos que hay, se puede ver cómo llega este joven, cuando las motos están juntas, y hace una maniobra riesgosa con respecto al agente. Con su brazo izquierdo, le hace perder el equilibrio, y lógicamente él también lo pierde”, agregó.

También, manifestó que la causa de la muerte se trató de una consecuencia no prevista del accidente, ya que, según indicó, la víctima sufrió una fractura de fémur que derivó en otras complicaciones médicas de gravedad que le causaron la muerte.

“Al roturarse, lesiona la vena femoral, que es una de las arterias de mucha afluencia de sangre, y desde luego hace aminorar las condiciones de vida de él, quien es trasladado a una clínica, incluso a través del llamado del mismo gendarme. Allá producto de esa lesión en la vena, se presentaron infartos que le causaron la muerte”, expresó también el abogado.

Bolaños reiteró que no existió intención de causar la muerte del motociclista y rechazó versiones que hablan de una agresión directa. “nunca la circunstancia eventual enerva una acción de dolo (intención de matarlo). La acción imprevista del hoy fallecido es una maniobra riesgosa que genera ese accidente, y desde luego la consecuencia es muy distinta... Solamente las evidencias, tanto la necropsia como el informe médico legal, van a determinar cuál fue la causa de la muerte”, insistió.

Y sobre el proceso judicial, el abogado indicó que la investigación se encuentra en etapa de recolección y análisis de pruebas por parte de la Fiscalía, quien será la encargada de determinar responsabilidades penales.