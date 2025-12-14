Se conoce lista de heridos del bus con estudiantes que se accidentó en Segovia, Antioquia

Escucha este artículo
Las autoridades en Antioquia anunciaron la habilitación de una línea telefónica (3134778391) para obtener información del grave siniestro que se registró en la madrugada de este domingo 14 de diciembre, en la vía que comunica a Segovia con Remedios y que dejó por lo menos una docena de personas muertas y más de 20 heridas, entre las cuales había un grupo de estudiantes que regresaba de Coveñas a Bello de una excursión.
“Hoy es un día muy triste para Antioquia (...). Estudiantes del Liceo Antioqueño sufrieron un accidente en zona rural de Remedios. Por el momento tenemos más de una docena de ellos que infortunadamente perdieron la vida y más de 20 heridas”, señaló Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia.
Por su parte, la alcaldesa de Bello, González, señaló que desde su administración se habilitó un equipo psicosocial para acompañar a las familias y se trabaja de la mano de los cuerpos de socorro en la atención de las víctimas. De igual forma, resaltó que fue la excursión fue preparada por los estudiantes y no por la institución.
El hecho se registró sobre las 5:40 a.m. Al parecer, según indican primeras versiones, el conductor del bus de turismo habría tenido un microsueño y cayó a un abismo de más de 80 metros de altura en el sector de El Chispero. Ante lo ocurrido, bomberos de Remedios, Segovia y la Concordia llegaron a la zona a atender a los cerca de 40 pasajeros.
Aunque aún no se tiene un reporte oficial de las víctimas mortales, se conoce que el conductor Johnatan Taborda Cocacolo, que trabajaba para la empresa de turismo Precultur, falleció en el lugar.
Sumado a esto, se conoció una lista de las personas que se movilizaban en el vehículo accidentado:
Yeraldín Yepes
Valeria López
Samuel Meneses Salgado
Sofía Posso Gómez
Carlos Cardona
Miguel Forero Quintero
Susana Arango Mejía
Daniel Arismendy Fernández
Laura González Espinosa
Juan Mendoza
Gerónimo Hurtado Vélez
Karol Patiño
Mathias Berrío Cardona
Emmanuel Rivera Atehortua
Sara Escobar Mera
Ana Pulgarín
María Londoño Jiménez
Katherine Mira Zapata
Miguel Carvajal Arroyave
Valeria Díaz Mazo
Marina Galvis Arias
Laura Osorio Gaitán
Mariana Upegui Escobar
Hernán Montalvo Sierra
María Pérez Sánchez
Juan Hincapié
David Rúa Vallejo
Mateo Castaño López
Nicolás Ochoa Vahos
Miguel Román Bedoya
Jimena Londoño Sánchez
Nicolás Gallego Ramírez
José Orrego Palacio
Erik Cañaveral Ospina
Paulina Anduquia Builes
Samuel Marín Agudelo
Juliana Álvarez
Santiago Galeno Quintero
Samuel Vargas Londoño
Jamilton Isaac Piedrahíta
Nombres de los heridos del bus que cayó a un abismo en Segovia
Adicionalmente, el hospital San Vicente de Paúl de Remedios dio reporte de las 16 personas que han atendido y entre las que se encuentra:
David Rúa Vallejo, 18 años.
Jamilton Isaac Piedrahíta, 27 años.
Nicolás Ochoa Vahos, 18 años.
Juliana Álvarez Correa, 18 años.
Adolescentes:
Nicolás Galeano Ramírez, 16 años.
Miguel Ángel Román, 17 años.
Erik Cañaveral Ospina, 17 años.
Valerie Luciana Díaz Mazo, 16 años.
Jerónimo Hurtado Vélez, 16 años.
Miguel Ángel Carvajal, 17 años.
Jimena Londoño Sánchez, 16 años.
Katherine Mira Zapata, 16 años.
María Sofía Posso Gómez, 17 años.
Miguel Ángel Forero, 17 años.
Santiago Galeano Quintero, 16 años.
Samuel Marín Agudelo, 16 años.
En el hospital de Segovia son atendidas tres personas:
Hernán Montalvo Sierra
Ana Isabel Pulgarín
Karol Juliana Patiño