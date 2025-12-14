Se conoce lista de heridos del bus con estudiantes que se accidentó en Segovia, Antioquia

La alcaldía de Bello señaló que la excursión fue organizada por los estudiantes y no por el Liceo Antioqueño. Foto: Archivo Particular

Las autoridades en Antioquia anunciaron la habilitación de una línea telefónica (3134778391) para obtener información del grave siniestro que se registró en la madrugada de este domingo 14 de diciembre, en la vía que comunica a Segovia con Remedios y que dejó por lo menos una docena de personas muertas y más de 20 heridas, entre las cuales había un grupo de estudiantes que regresaba de Coveñas a Bello de una excursión.

“Hoy es un día muy triste para Antioquia (...). Estudiantes del Liceo Antioqueño sufrieron un accidente en zona rural de Remedios. Por el momento tenemos más de una docena de ellos que infortunadamente perdieron la vida y más de 20 heridas”, señaló Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia.

Por su parte, la alcaldesa de Bello, González, señaló que desde su administración se habilitó un equipo psicosocial para acompañar a las familias y se trabaja de la mano de los cuerpos de socorro en la atención de las víctimas. De igual forma, resaltó que fue la excursión fue preparada por los estudiantes y no por la institución.

El hecho se registró sobre las 5:40 a.m. Al parecer, según indican primeras versiones, el conductor del bus de turismo habría tenido un microsueño y cayó a un abismo de más de 80 metros de altura en el sector de El Chispero. Ante lo ocurrido, bomberos de Remedios, Segovia y la Concordia llegaron a la zona a atender a los cerca de 40 pasajeros.

Aunque aún no se tiene un reporte oficial de las víctimas mortales, se conoce que el conductor Johnatan Taborda Cocacolo, que trabajaba para la empresa de turismo Precultur, falleció en el lugar.

Sumado a esto, se conoció una lista de las personas que se movilizaban en el vehículo accidentado:

Yeraldín Yepes

Valeria López

Samuel Meneses Salgado

Sofía Posso Gómez

Carlos Cardona

Miguel Forero Quintero

Susana Arango Mejía

Daniel Arismendy Fernández

Laura González Espinosa

Juan Mendoza

Gerónimo Hurtado Vélez

Karol Patiño

Mathias Berrío Cardona

Emmanuel Rivera Atehortua

Sara Escobar Mera

Ana Pulgarín

María Londoño Jiménez

Katherine Mira Zapata

Miguel Carvajal Arroyave

Valeria Díaz Mazo

Marina Galvis Arias

Laura Osorio Gaitán

Mariana Upegui Escobar

Hernán Montalvo Sierra

María Pérez Sánchez

Juan Hincapié

David Rúa Vallejo

Mateo Castaño López

Nicolás Ochoa Vahos

Miguel Román Bedoya

Jimena Londoño Sánchez

Nicolás Gallego Ramírez

José Orrego Palacio

Erik Cañaveral Ospina

Paulina Anduquia Builes

Samuel Marín Agudelo

Juliana Álvarez

Santiago Galeno Quintero

Samuel Vargas Londoño

Jamilton Isaac Piedrahíta

Nombres de los heridos del bus que cayó a un abismo en Segovia

Adicionalmente, el hospital San Vicente de Paúl de Remedios dio reporte de las 16 personas que han atendido y entre las que se encuentra:

David Rúa Vallejo, 18 años.

Jamilton Isaac Piedrahíta, 27 años.

Nicolás Ochoa Vahos, 18 años.

Juliana Álvarez Correa, 18 años.

Adolescentes:

Nicolás Galeano Ramírez, 16 años.

Miguel Ángel Román, 17 años.

Erik Cañaveral Ospina, 17 años.

Valerie Luciana Díaz Mazo, 16 años.

Jerónimo Hurtado Vélez, 16 años.

Miguel Ángel Carvajal, 17 años.

Jimena Londoño Sánchez, 16 años.

Katherine Mira Zapata, 16 años.

María Sofía Posso Gómez, 17 años.

Miguel Ángel Forero, 17 años.

Santiago Galeano Quintero, 16 años.

Samuel Marín Agudelo, 16 años.

En el hospital de Segovia son atendidas tres personas:

Hernán Montalvo Sierra

Ana Isabel Pulgarín

Karol Juliana Patiño