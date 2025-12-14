Así avanza la jornada de las elecciones atípicas de alcalde en Bucaramanga

Imagen de referencia. Algunos puestos de votación operan con biometría facial, como prueba de la Registraduría para reforzar transparencia electoral. Foto: Registraduría

Este domingo 14 de diciembre los ciudadanos de Bucaramanga eligen en elecciones atípicos a su nuevo alcalde para los próximos dos años, tras la destitución de Jaime Andrés Beltrán por doble militancia. La jornada se desarrolla con 531.239 personas habilitadas para votar distribuidas en 88 puestos de votación.

Desde tempranas horas instalaron la totalidad de los puestos y las 1.391 mesas previstas. Las autoridades confirmaron normalidad operativa y presencia de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad durante la jornada.

El registrador nacional, Hernán Penagos, señaló durante la instalación de la jornada electoral que con esta elección se completan 19 procesos atípicos en el año y aseguró que las han llevado a cabo bajo garantías y transparencia.

“Quiero invitar a la ciudadanía a que se animen a ejercer su derecho al voto. Esta es una gran oportunidad. Hoy en el mundo millones de personas viven en regímenes casi autoritarios. En cambio, Colombia, como Estado Social de Derecho, siempre transitará por caminos democráticos”, dijo Penagos.

Por otra parte, frente al contexto de seguridad y al anuncio de un paro armado del ELN en otras regiones, Penagos aseguró que existen las garantías necesarias para que la jornada se siga llevando a cabo sin afectaciones. Asimismo, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, destacó el despliegue institucional y manifestó que el paro anunciado por el grupo armado no tendría incidencia en la capital santandereana.

“Hoy hay una oportunidad para que la gente se exprese de manera libre y en paz. Como gobernador sé que la democracia no se garantiza con palabras, sino con el hecho de que cada persona pueda votar sin miedo y en condiciones de seguridad”, expresó Díaz.

Además, advirtió que una participación cercana al 20% implicaría que el próximo alcalde sea elegido con un porcentaje muy bajo del electorado. “Yo creo que todo está tranquilo, la gente está votando y creo que vamos a tener una votación de unos siendo 10,000 a 130,000 votos, muy bajita es el 20, 25% del censo electoral, pero eso es lo que normalmente ocurre en las elecciones típicas y más aún están en diciembre cuando mucha gente viaja a ver a sus familias”, indicó.

También, indicaron que por primera vez implementaron la verificación de identidad a través de biometría facial en algunos puestos de votación. Según el registrador nacional, en estas elecciones atípicas instalaron cerca de 100 equipos para combatir la suplantación y la falsa identidad. Además, aseguró que esta tecnología será implementada en cerca de 60.000 mesas durante las elecciones presidenciales y legislativas del próximo año.

Por su parte, el alcalde encargado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, se refirió a las denuncias presentadas durante los días que estuvo en el cargo y a los retos que enfrentará la próxima administración.

“Ya las autoridades judiciales las tienen (las denuncias) y los entes de control serán los encargados de impulsar dicha investigación y verificar las presuntas anomalías que puedan existir”, indicó.

Y sobre lo que debe ser atendido en la ciudad manifestó: “El principal reto es verificar la planeación y la ejecución presupuestal para estos dos años siguientes. Fortalecer el componente de seguridad en materia tecnológica, segundo el tema de la malla vial que es urgente meterle mano. Tercero todo lo que tiene que ver con espacio público, Bucaramanga hay que ordenarla rápidamente, dándole soluciones a estas personas que están en el comercio informal en las calles, pero si hay que ordenar la ciudad”.

Conozca su lugar de votación para las elecciones atípicas de alcalde en Bucaramanga

Para conocer su lugar de votación puede seguir los siguientes pasos:

Ingrese al portal de la Registraduría Nacional en https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/ Digite el número de su cédula de ciudadanía. Seleccione la opción de elecciones atípicas de Bucaramanga. Consulte el puesto y la mesa donde le corresponde votar.

Estos son los candidatos en las elecciones atípicas de Bucaramanga

Ocho aspirantes buscan llegar a la alcaldía de Bucaramanga durante esta jornada electoral.

Carlos Fernando Pérez: del partido ADA y excontralor de Santander.

Juan Manuel González: Partido demócrata, periodista y exsenador.

Cristian Portilla: con aval del Partido de la U, coaval del Centro Democrático y Cambio Radical y exsecretario privado de Jaime Andrés Beltrán.

Jhan Carlos Alvernia: del Partido Liberal y fue concejal.

Carlos Bueno Cadena: de Colombia Justa y Libres, con coaval del Mira y Conservador, exdirector de tránsito durante el mandato de Jaime Andrés Beltrán.

Rubén Morales Rey: candidato del partido Unitarios y fue juez en Bucaramanga.

Fabián Oviedo Pinzón: de Nuevo Liberalismo y exconcejal de Bucaramanga.