Abren al público un nuevo humedal en el sur de Cali: así puede disfrutar del plan gratuito

El humedal Cañagordas, ubicado en el sur de Cali, abrió recientemente sus puertas al público como un nuevo espacio natural. Este ecosistema, situado en la carrera 115A #16-115, junto al Mall Entre Bosques, en la comuna 22, es de acceso gratuito en horarios específicos y se suma a los más de 20 humedales que existen en la capital del Valle del Cauca.

Las visitas están habilitadas los miércoles y sábados entre las 8:00 a.m. y las 11:00 a.m., y los jueves de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., con lo que se busca permitir el acceso de los ciudadanos sin afectar los procesos de restauración ambiental que se desarrollan en el lugar.

Un ecosistema clave para la ciudad

El sistema de humedales de Cañasgordas tiene una extensión aproximada de 9,5 hectáreas y está atravesado por la quebrada Gualí, además de contar con dos espejos de agua interconectados como los humedales La Ballena y La Paloma, formando un sistema hídrico que contribuye al equilibrio ambiental del sector.

Este ecosistema cumple funciones ambientales fundamentales para el sector, ya que contribuye a la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad y los procesos de restauración ecológica en las zonas urbanas.

Biodiversidad en medio de la ciudad

Según el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), en el área se han registrado al menos 90 especies de aves, 127 de flora y 14 de fauna silvestre, lo que lo convierte en un importante refugio de biodiversidad dentro de la ciudad.

Entre las especies que habitan en el humedal se encuentra una rana de cristal (Centrolenidae), una especie anfibio-arbórea conocida porque la transparencia de su piel permite observar parte de sus órganos internos. La reducción de su hábitat natural y la contaminación de las fuentes hídricas la han afectado, por lo que la conservación de estos espacios es fundamental.

En el humedal también es posible observar guatines, ardillas y otras especies propias de estos ambientes, lo que convierte el lugar en un espacio ideal para actividades de educación ambiental y avistamiento de fauna.

Visitas controladas para proteger el ecosistema

Las visitas al humedal son controladas y concertadas con la comunidad del sector. Además, las autoridades ambientales recomiendan a quienes visiten estos espacios no ingresar con mascotas, no alimentar a la fauna silvestre y evitar arrojar residuos, pues estas prácticas pueden afectar el comportamiento de las especies y la calidad del ecosistema.