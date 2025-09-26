Anularon elección del alcalde de Girón, Santander, por doble militancia

La demanda de nulidad electoral argumentaba que Campo Elías Ramírez, alcalde de Girón, Santander, incurrió en doble militancia en la modalidad de apoyo. Foto: Campo Elías Ramírez/ redes sociales

El Consejo de Estado confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Santander de negar el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional de la elección de Campo Elías Ramírez Padilla como alcalde de Girón para el período 2024-2027.

Según la demanda de nulidad electoral, Ramírez incurrió en doble militancia en la modalidad de apoyo. Sin embargo, el tribunal de primera instancia rechazó la medida ya que, a su juicio, el demandante no presentó las pruebas suficientes. Únicamente entregó un enlace a un video en redes sociales que no conducía a ningún contenido.

Luego, el demandante apeló la decisión, alegando que el tribunal debió verificar activamente la prueba. Entonces, la Sección Quinta aclaró que para segunda instancia solo puede pronunciarse sobre los argumentos del recurso que planteen y que es responsabilidad de las partes aportar y preservar las pruebas que respalden sus afirmaciones. Además, advirtió que el material publicado en redes sociales es volátil, ya que pueden eliminarse en cualquier momento.

Por su parte, el alto tribunal reiteró que los procesos de nulidad electoral tienen un trámite especial que cuenta con normas de obligatorio cumplimiento, entre ellas decidir sobre las medidas cautelares en el mismo auto en el que se admite la demanda. Por ello, pidió al Tribunal Administrativo de Santander a aplicar de manera rigurosa dichas reglas en casos futuros.

Ramírez dijo que respeta las decisiones tomadas y que aún se mantiene en el cargo hasta que llegue la notificación de que debe dejarlo. Pero que si el fallo no le prohíbe participar en las elecciones atípicas, volvería a ser candidato. Además explicó que cuando se hace un contrato de coalición entre los partidos, pues no debería haber una doble militancia o que eso debería arreglarse en el Congreso.

“Es ilógico que cuando uno haga un ejercicio de trabajo en el que según un equipo llega a firmar un convenio, no se pueda trabajar en conjunto, creo que eso sí tiene un vacío en la norma y aplaudo a la corte constitucional que se esté pronunciando frente a este ejercicio”, mencionó Ramírez.

Además, indicó que, lo que para el es un vacío en la norma, es una vía de entrada para que opositores o personas que no estén de acuerdo con las gobernanzas puedan generar este tipo de situaciones. “El daño no se lo hacen al candidato, no se lo hacen al alcalde electo, se lo hacen a toda la población, a un plan de trabajo que se tiene. Ningún gobernante en ningún territorio va a poder solucionar todas las necesidades, pero sí se detienen muchos procesos”, agregó Ramírez.

Recientemente, Jaime Andrés Beltrán, quien había sido elegido como alcalde de Bucaramanga para el mismo período, entregó su cargo tras confirmarse la nulidad en su elección por incurrir en doble militancia. Mientras se organizan las elecciones atípicas, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, asignó como alcalde temporal al director de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, Eduard Jesús Sánchez.