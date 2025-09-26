Reabrieron vía Quibdó- Medellín tras acuerdos y vía Quibdó-Pereira sigue bloqueada

Entre los acuerdos está la modificación de la resolución y la redefinición de los puntos de cierres. Foto: Invías

Después de cuatro días de bloqueo en la vía Quibdó- Medellín por parte del gremio de transportadores, levantaron el paro tras firmar acuerdos en una mesa de diálogo que tuvo lugar en el municipio de Carmen de Atrato, con la participación de del Ministerio de Transporte, el Invías, la Gobernación del Chocó, la Alcaldía, la Personería, la Defensoría del Pueblo y líderes del sector transportador.

Los conductores manifestaban que la medida que restringía el paso entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m. afectaba la economía del departamento, porque para ellos es un horario esencial para el transporte de carga y abastecimiento regional. Y que además de los cierres, no se veían avances significativos en las obras.

Tras más de cinco horas de concertación, Invías presentó varias alternativas y una de ellas fue aceptada por los transportadores: modificar la resolución 2006 del 09 de junio, que autorizaba el cierre de la vía Quibdó-Medellín, en los puntos el PR 13 Tutunendo y PR 98 El Siete. Y que la entidad se comprometía a emitir nueva resolución modificando los puntos de cierre quedando así: PR 41, sector el Abejero y PR 52, sector el 15.

También establecieron horarios específicos de apertura y cierres dinámicos según el avance de los trabajos, con el fin de garantizar mayor flexibilidad para la movilidad:

Sector Olaya-Toldas (PR 43-PR45) Habilitado para paso de vehículo de 4:00 a.m. A 6:00 a.m. Sector Olaya-Toldas (PR 43-PR 45) Cerrado para paso de vehículo 6:00 a.m. y reabrirán a partir de las 8:00 a.m., los demás cierres serán dinámicos conforme a las actividades del proyecto. Sector Olaya-Toldas (PR 43-PR45) 12:00 medio día a 1:00 p.m. abierto para paso de vehículo. Cierre a partir de la 1:00 p.m., apertura de vía acuerdo a las dinámicas del proyecto.

“Este acuerdo es una muestra de que el diálogo es el camino para resolver las diferencias y avanzar en soluciones conjuntas. Desde el Gobierno nacional y el Ministerio de Transporte reiteramos nuestro compromiso de escuchar a las comunidades y a los transportadores, porque solo trabajando de la mano podremos garantizar obras que transformen la conectividad y al mismo tiempo brinden seguridad y bienestar a los usuarios de la vía Quibdó - Medellín”, dijo la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Por su parte, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, anunció en la noche del jueves 25 de septiembre que el bloqueo se levantaba de manera inmediata y reiteró que continuarán con el diálogo permanente para garantizar la transitabilidad y el derecho al libre tránsito de los habitantes del departamento.

Además, la mandataria había hecho un llamado y envió una carta al director de la Aerocivil, José Henry Pinto Rodríguez, para evaluar medidas que pudieran aumentar la frecuencia de vuelos y reducir las tarifas mientras dure una emergencia y no sea al contrario.

“Acudo a su autoridad, con carácter urgente, para solicitar la implementación de un puente aéreo regulado hacia el departamento del Chocó, orientado a estabilizar las tarifas de los tiquetes aéreos, las cuales han registrado incrementos significativos debido al cierre de las vías terrestres”, indicó la mandataria departamental.

También advirtió que la vía Quibdó–Pereira, comunidades indígenas mantienen bloqueos que siguen afectando la movilidad y el abastecimiento en la región. “En la vía Quibdó- Pereira habrá apertura vial durante las próximas tres horas de hoy (noche del jueves 25 de septiembre), mientras se llega a una decisión definitiva el día de mañana entre la Administración Departamental de Risaralda y el resguardo indígena Gitó Dodokabú para solucionar el bloqueo que afecta el ingreso a nuestro territorio”, aseguró.