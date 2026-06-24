Avioneta sufrió accidente en el aeropuerto de Cartago; no reportan heridos

El hecho ocurrió durante una maniobra de aterrizaje en el Aeropuerto Santa Ana. Foto: Captura de pantalla de redes sociales

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Una emergencia aérea se registró hoy 24 de junio en el Aeropuerto Santa Ana, en Cartago, en el norte del Valle del Cauca. Durante una maniobra de aterrizaje, una avioneta adscrita a la Escuela de Aviación Halcones chocó contra la pista, se partió en dos y provocó un conato de incendio.

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La aeronave involucrada corresponde a una HK735G C150, que es utilizada para procesos de formación de pilotos; a bordo se encontraba una estudiante que logró salir ilesa.

Tras el accidente, unidades del Cuerpo de Bomberos Aeronáuticos controlaron el fuego y aseguraron el área, evitando que las llamas se propagaran hacia otra zona. Hasta el momento, según el reporte de las autoridades no hay personas lesionadas ni afectaciones a terceros.

Sobre las causas del accidente, la Aeronáutica se encargará de las investigaciones correspondientes para establecer qué ocurrió durante la fase de aterrizaje y se harán inspecciones técnicas para establecer qué ocurrió durante la maniobra.

El alcalde de Cartago, Juan David Piedrahita, confirmó la emergencia a través de su cuenta de X y aseguró que se están siguiendo todas las indicaciones de la Aeronáutica Civil para estos casos.

Por ahora, se espera el informe correspondiente una vez concluyan las verificaciones por parte de la entidad aérea.

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