Confirman contaminación con materia fecal en el agua que llega a dos barrios de Santa Marta

Foto únicamente de referencia: ciudad de Santa Marta. Foto: Cortesía Prensa Santa Marta

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Personería Distrital de Santa Marta solicitó evaluar la declaratoria de una emergencia sanitaria luego de que, a través de un concepto técnico que emitió la Secretaría de Salud, se confirmara la presencia de contaminación con materia fecal en el agua distribuida en sectores de los barrios El Pando y María Eugenia al sur de la ciudad.

Lea aquí: La Media Maratón de Cali 2026 se tomará las calles este domingo 28 de junio

Esto, tras varias denuncias presentadas por habitantes de ambos sectores sobre las condiciones y la calidad del agua que llegaba a sus viviendas. En María Eugenia, más de 60 residentes acudieron a la Personería para reportar fallas en la estación de bombeo, interrupciones del servicio, fuertes olores y lo que lucía como una posible contaminación en el líquido. Lo mismo ocurrió en El Pando, en donde surgió preocupación por una aparente mezcla de aguas residuales con el agua distribuida y pidieron análisis técnicos para verificar las condiciones del servicio.

Según informó el personero distrital, Edwar Fernando Orozco Oñate, los resultados entregados por la Secretaría de Salud confirmaron la presencia de contaminación con materia fecal y concluyeron que la situación representa un riesgo para la salud pública, pues este tipo de contaminación puede facilitar la propagación de enfermedades gastrointestinales, diarreas agudas, hepatitis A, infecciones bacterianas y enfermedades parasitarias.

La entidad también pidió revisar el cobro de los servicios de acueducto y alcantarillado de las personas afectadas, planteando una suspensión temporal de la facturación y la evaluación de posibles reliquidaciones o devoluciones en caso de que se compruebe que durante esos lapsos de tiempo el servicio fue prestado sin cumplir las condiciones de calidad exigidas.

Puede interesarle: Avioneta sufrió accidente en el aeropuerto de Cartago; no reportan heridos

El riesgo pone en alerta a la población, sobre todo a niños, adultos mayores, mujeres gestantes y personas con enfermedades que comprometen su sistema inmunológico.

Los problemas del agua se extienden por el Caribe

Además de la fuerte ola de calor que hoy golpea a la región, los problemas en el suministro del agua también han afectado a ciudades como Cartagena. Esta vez, en cuestión del abastecimiento y los racionamientos implementados desde mayo por la empresa Acuacar. El problema radica en la baja presión, la intermitencia del servicio, la proliferación de algas en la fuente de captación, el elevo del consumo gracias a las temperaturas y la dificultad para llevar el servicio a las zonas periféricas.

Ante la situación, que fue llevada a instancias legales a través de una acción popular encabezada por el Distrito de Cartagena, al mando de Dumek Turbay, el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó suspender los cortes de agua sectorizados y se ordenó llevar a cabo un plan de contingencia. Por ahora, las medidas incluyen el suministro mediante carrotanques en sectores donde las interrupciones superen determinadas horas y la divulgación de información sobre las zonas afectadas.