La Media Maratón de Cali 2026 se tomará las calles este domingo 28 de junio

Cerca de 20.000 corredores estarán presentes en la vigésima sexta edición de la Media Maratón de Cali. Foto: Media Maratón de Cali

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Este domingo 28 de junio se llevará a cabo la vigésima sexta edición de la Media Maratón de Cali, que este año espera la participación de cerca de 20.000 corredores provenientes de 30 países. La competencia está organizada por la Asociación Juancho Correlón bajo la denominación New Balance Media Maratón de Cali.

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A lo largo del recorrido habrá atención médica, puntos de hidratación y operativos de movilidad en los distintos corredores viales de la ciudad. La jornada iniciará desde las 5:30 de la mañana con la prueba de 21 kilómetros, que tendrá como punto de salida el interior del estadio Olímpico Pascual Guerrero; la meta es el Convento de la Virgen Milagrosa, en la Avenida Roosevelt

Además, en esta edición de la media maratón habrá una certificación oficial del recorrido de 21 kilómetros por parte de World Athletics que permite a los atletas registrar marcas válidas a nivel internacional.

Recorridos, categorías y horarios

La Media Maratón de Cali contará con tres distancias: 21K, 10K y 5K, todas, como se mencionó antes, con salida desde el estadio Olímpico Pascual Guerrero y llegada en el Convento de la Virgen Milagrosa, sobre la Avenida Roosevelt.

La prueba principal de 21 kilómetros (una distancia exacta de 21.097 metros) recorrerá corredores como la Calle Quinta, el Bulevar del Río, la Avenida Sexta y la Avenida de las Américas, además del Centro Administrativo Municipal (CAM), el Paseo Bolívar, el Parque de la Retreta y el Monumento a Jorge Isaacs.

En las modalidades 21K y 10K, se confirmó la participación de figuras como Iván González, Mauricio González, Nicolás Herrera, Santiago Zuluaga, Wilmer Chávez y Rubén Barbosa, mientras que en la femenina competirán atletas como Carolina Tabares y Leidy Romero.

Por otra parte, para las distancias de 10K y 5K también se diseñaron trayectos que incluyen sitios como el Paseo Bolívar, el Parque de la Retreta, el Monumento a Jorge Isaacs y el Parque de los Estudiantes, antes de regresar hacia la zona de meta. Estas dos categorías tendrán inicio a las 7:10 a. m. y 8:10 a.m., respectivamente.

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Cerca de 20.000 corredores estarán presentes en la vigésima sexta edición de la Media Maratón de Cali. Las inscripciones para la competencia continúan abiertas y puede consultar más información a través de www.mediamaratoncali.com y www.juanchocorrelon.com