Hallan viva a monja desaparecida en zona rural de Santa Rosa de Cabal, ¿qué pasó?

Tras 38 horas de desaparición, las autoridades confirmaron que hallaron sana y salva a la monja Viviana Andrea Hurtado Marín, de 32 años, cuyo nombre dentro de la congregación es Sor Cecilia del Espíritu Santo, quien desapareció en la noche del pasado martes 4 de noviembre, luego de que salió de su monasterio.

De la desaparición de Hurtado Marín se conoce que se dio en medio de un descuido de otras monjas. La religiosa salió del monasterio y se desvió del camino, por lo que terminó extraviándose en zona rural de Santa Rosa de Cabal.

Ante lo ocurrido, las autoridades desplegaron una exhaustiva búsqueda en la que participó el cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Defensa Civil y el grupo especializado Polnasar, que lograron dar con el paradero de la monja luego de hacer el rastreo con drones.

Sumado a esto, se conoció que primero fue encontrada en zona boscosa por un campesino, junto a quien fue hallada por el grupo de rescate. La mujer salió ilesa, aunque con signos de hipotermia, por lo que debió recibir atención médica.

Según explicó la mayor Jenny Vanessa Ardila, la monja estaba a tres kilómetros del monasterio, en zona rural del municipio de Santa Rosa de Cabal. “La madre se encuentra con vida y fue trasladada al hospital Santa Rosa que nos da un parte de salud favorable”.

Sobre las causas de su desaparición, las religiosas señalaron que es una joven amigable, que tiene problemas de salud mental, por lo que vive en el colegio convento. Esta sería una de las razones por las que se perdió en el camino.