Adolescente de 14 años murió en riña entre menores de edad fuera de un colegio en Cali

Imagen de referencia. Riña entre menores dejó un adolescente muerto en el barrio San Luis, en el nororiente de Cali. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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En el barrio San Luis, en el nororiente de Cali, un joven de 14 años fue asesinado en la tarde del lunes 16 de marzo. Fue atacado con un arma cortopunzante en las afueras de un colegio público del sector. Otros dos adolescentes, de 16 años, fueron capturados cuando intentaban huir tras el ataque.

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El comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Herbert Benavídez, explicó que los menores involucrados ya habían tenido encontrones previos. “La información inicial que tenemos y que estamos analizando es que hace un par de meses ya habían tenido algunas rencillas y el día de ayer, desafortunadamente, se encontraron y nuevamente se presentó una nueva riña donde tristemente se presenta el homicidio de este joven de escasos 14 años”, declaró el oficial.

Las patrullas llegaron mientras la riña todavía ocurría, lo que permitió retener a los dos jóvenes inmediatamente, a pesar de que intentaron huir. En la escena quedó un machete como evidencia. Por ahora, la Policía maneja la hipótesis de un caso de intolerancia, aunque no descarta investigar si los menores tienen vínculos con otros hechos delictivos.

El personero distrital, Gerardo Mendoza Castrillón, rechazó el homicidio y advirtió sobre la necesidad de actuar con urgencia en distintos ámbitos. “Es urgente fortalecer acciones de prevención, convivencia escolar y protección integral de niños, niñas y adolescentes”, señaló el funcionario, quien además hizo un llamado a las autoridades para que esclarezcan con rapidez lo ocurrido.

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Desde la Personería de Cali también se alertó a la Policía Metropolitana para que intensifique operativos contra el microtráfico en colegios, parques y polideportivos, espacios que, según Mendoza, exponen a los jóvenes. La Personería anunció que hará seguimiento al caso y a las acciones institucionales orientadas a proteger la vida e integridad de los menores en la ciudad.

Según el Observatorio de Seguridad de Cali, en los primeros dos meses y medio del año se contabilizaron 205 homicidios en la ciudad, tres más que en el mismo periodo de 2025. Las armas de fuego siguen siendo el principal instrumento en más del 80 % de esos casos.