Intentaron llevarse una iguana del humedal El Retiro en Cali y la comunidad lo impidió

Imagen de referencia. Iguana verde, especie de fauna silvestre protegida en Colombia. Foto: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

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Una pareja fue captada en video intentando llevarse una iguana del humedal El Retiro, en Pance, en el sur de Cali. En las imágenes que circulan en redes sociales se ve al conductor de la motocicleta sosteniendo al animal mientras su acompañante discute con los vecinos y las personas que transitaban por el lugar, quienes presionaron para que la pareja liberara la iguana.

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El concejal Roberto Ortiz, del movimiento Firme con Cali, difundió las imágenes a través de su cuenta de X, y pidió a la comunidad reportar a los responsables ante la Policía y el Dagma (Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente). En su publicación, Ortiz hizo un llamado para que el acto contra la fauna de la ciudad no quede en la impunidad.

¡En Cali ya roban hasta los animales, qué rabia! 😡 Una pareja de sinvergüenzas intentó llevarse una iguana del humedal El Retiro, sector del lago. Gracias a los gritos de la gente, soltaron al pobre animal y huyeron del sitio. ¡Si los ves, repórtalos YA! Llama a Policía o Dagma.… pic.twitter.com/cm6svYC0tZ — Roberto Ortiz (@robertoortizu) March 16, 2026

De acuerdo con lo registrado, una mujer que pasaba por el lugar en un vehículo advirtió lo que ocurría a los residentes del sector. Bajo la presión de quienes se acercaron y los gritos de la mujer, el hombre que sostenía al animal lo dejó ir. La pareja abandonó el lugar y la iguana regresó a su entorno sin aparentes lesiones.

Se espera que la Policía y las autoridades ambientales identifiquen a los implicados a través de las placas de la motocicleta. La comunidad del sector, por su parte, aprovechó el incidente para pedir mayor presencia de patrullajes en las rutas de Pance, una zona reconocida por su riqueza natural y por ser hábitat de varias especies, entre ellas iguanas, guatines y aves silvestres.

En redes sociales, habitantes de la zona advirtieron que no es la primera vez que en este sector se pone en riesgo la fauna. El crecimiento urbanístico y el alto flujo de visitantes han hecho de Pance un punto vulnerable para los animales que habitan allí, situación que las autoridades ambientales también han advertido en distintas ocasiones.

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Este tipo de actos constituye un delito en Colombia. La extracción de animales silvestres de su hábitat está sancionada con penas de hasta nueve años de prisión y multas que pueden superar los 35.000 salarios mínimos. El DAGMA y la Policía Ambiental son las entidades competentes para recibir este tipo de denuncias en Cali, que recordaron que las denuncias se pueden hacer por medio de la línea 123.