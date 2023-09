Controversia: agentes de tránsito inmovilizaron moto de la Policía en Buenaventura

La rencilla entre los uniformados de la Policía y los agentes de tránsito fue registrada por la comunidad. Foto: Archivo Particular

Un choque entre agentes de tránsito y uniformados de la Policía se presentó en el municipio de Buenaventura, en el Valle del Cauca, luego de que fue inmovilizada una motocicleta de la Policía, que estaría cometiendo una infracción.

El hecho, registrado en videos, se hizo viral en redes sociales debido a que los agentes de tránsito y los uniformados mantuvieron una discusión luego de que la moto fue inmovilizada y subida a una grúa.

“Policía que coja desde ahora lo subo a la grúa, suerte, así de sencillo, lo subo a la grúa. No me interesa, es que es la verdad. (...) Que alce el tono de voz no es ser grosero, infracción que los vea cometiendo, los subo a la grúa”, dijo el agente, que aparece en el video, a los policías.

Inmediatamente, uno de los uniformados le responde que “está en todo su derecho, tiene que cumplir la norma, muy bien”.

Testigos indicaron que el hecho se habría presentado luego de que los agentes de tránsito inmovilizaron la motocicleta que estaba en un lugar que no es permitido parquear y aunque los policías intentaron evitar que se impusiera la infracción, el hecho terminó en un altercado, que finalmente se habría disuelto cuando la moto fue trasladada a los patios.

Un hecho similar se registró en diciembre del año pasado en Itagüí, cuando un agente de tránsito se llevó la moto de un agente de la Policía de Medellín, que estaba mal parqueada en el centro del municipio.

¿Cuál es la diferencia entre la policía y los agentes de tránsito?

Los agentes de tránsito son civiles encargados de regular el tránsito y transporte a nivel distrital, municipal o gubernamental. Se encargan de velar por la movilidad, realizar funciones preventivas y de asistencia técnica y de regulación de las normas de tránsito.

A diferencia de los policías de tránsito, no tienen alcance nacional. Los agentes de tránsito son funcionarios públicos, que pueden imponer multas, se visten de azul turquí y cuentan con una placa con el número de identificación.