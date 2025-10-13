Agredieron a árbitro en partido Sub-17 de América de Cali; anunciaron medidas

El cuerpo técnico del América de Cali estuvo involucrado en la pelea. Foto: Captura de pantalla

En una batalla campal terminó convertido un partido entre el equipo sub-17 del América de Cali y la Academia Alemana de Popayán, en medio del Torneo de las Américas. Jugadores y cuerpo técnico terminaron enfrentándose contra el árbitro del encuentro tras la anulación de un gol, que dejaría el encuentro empatado.

El hecho se registró sobre el minuto 86 del partido. El equipo payanés le ganaba 4-3 a los Diablos Rojos. En las imágenes captadas por los asistentes, así como en la transmisión en vivo, se ve que tras la anulación del gol, primero se da una discusión, que pronto se va a los empujones entre el árbitro y los jugadores.

Posteriormente, la pelea escala, hay empujones, golpes y ya se ve al árbitro Fernando Velásquez Amador en el piso, así como a padres de los jugadores y hasta miembros del cuerpo técnico del América haciendo parte del enfrentamiento, lo que ha generado rechazo tras viralizarse las imágenes de la agresión.

Ante lo ocurrido, la Asociación Vallecaucana de Árbitros de Fútbol (AVAF) lamentó lo ocurrido y calificó los hechos como salvajes y cobardes, por lo que anunció que adelantará las acciones correspondientes por lesiones personales contra Velásquez Amador. “La violencia no tiene cabida en el fútbol aficionado ni profesional”.

Por su parte, el equipo América de Cali publicó un comunicado en el que lamentó lo ocurrido en las canchas de fútbol La Troja e indicó que este tipo de hechos no representan los valores del club, por lo que tomarán acciones internas.

“Como equipo, se tomarán las medidas necesarias para que situaciones como estas no vuelvan a presentarse. Desde nuestra institución ofrecemos disculpas a la Liga de Fútbol del Valle, reafirmando nuestro compromiso del fútbol en paz”, añadió el equipo.

Por último, el Torneo Las Américas, señaló que revisan el caso para aplicar las sanciones correspondientes. Actualmente, se juega la edición 23 del campeonato, en el que participan más de 100 equipos juveniles, con futbolista entre los 12 y 19 años.