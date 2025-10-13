Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Colombia
Cartagena

Comenzaron las obras del muro de contención del Gran Malecón del Mar, en Cartagena

Tras ganar una tutela que buscaba detener las obras, la alcaldía inició las obras del muro que tendrá 5,1 kilómetros de largo.

Redacción Colombia
14 de octubre de 2025 - 02:28 a. m.
El muro se construirá entre Playa Azul y el sector de La Tenaza, lo que conectará a la Zona Norte con el Centro Histórico de la Cartagena.
El muro se construirá entre Playa Azul y el sector de La Tenaza, lo que conectará a la Zona Norte con el Centro Histórico de la Cartagena.
Foto: Alcaldía de Cartagena
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La alcaldía de Cartagena anunció este fin de semana el inicio de las obras del muro de contención con el que se comienza a dar forma al Gran Malecón del Mar, un megaproyecto en el que se invertirán COP 197 mil millones. Con esta primera fase se busca prevenir la erosión costera.

Lea: Temor en Jericó (Antioquia) por combate entre el Ejército y Clan del Golfo

Los avances en las obras se dan luego de que el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento falló a favor de la alcaldía en respuesta a una tutela que alegaba la falta de consulta previa y participación de la comunidad afrodescendiente de La Boquilla, que se vería afectada por estas obras.

La primera parte de las obras consta de la construcción de un muro de contención de aproximadamente tres metros y medio de alto y cinco kilómetros de largo, entre La Boquilla y El Cabrero, cuya función principal, de acuerdo con la alcaldía, será “contener y estabilizar la masa de tierra de relleno, garantizando que las diferencias de nivel entre el terreno natural y la vía principal no afecten la seguridad ni la durabilidad del proyecto”.

Para esto, se comenzaron los procesos de cimentación seguidos de la construcción del muro que ya tiene avances del 3 %, es decir que ya se pusieron de pie los primeros 15 metros lineales. Junto a esto, se está haciendo un sistema de drenaje pluvial, con zanjas y tuberías colectoras para evitar inundaciones y erosiones.

Le puede interesar: Lluvias en Barrancabermeja dejan más de 90 damnificados; mujer sobrevivió a alud

Esta primera parte de las obras se completaría en 24 meses. En la zona, la alcaldía tiene prevista la construcción del Gran Malecón del Mar, que tendrá más de 100.000 metros cuadrados con senderos peatonales, ciclorrutas, espacios culturales, miradores, así como zonas recreativas y comerciales.

Además, se planea construir la “Rueda de Cartagena”, que será el principal atractivo del Mirador del Sol, que se construye desde el 15 de septiembre y que se proponen convertir en uno de los nuevos puntos turísticos de la ciudad.

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

obras

Malecón del Mar

Cartagena

muro de contención

Centro Histórico

Fase 1

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.