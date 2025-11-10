Alcalde Eder propone metro subterráneo para Cali, esto es lo que se sabe

El comité evaluará el trazado que podría tener el metro subterráneo. Foto: Dagma

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció la creación de una comisión que tendrá como objetivo planificar a futuro la construcción del metro subterráneo de la ciudad. El proyecto es anunciado justo después de que el Gobierno Nacional no firmó el acuerdo de cofinanciación del Tren de Cercanías del Valle.

“Esta es, en efecto, la primera línea de un transporte moderno en Cali, la primera línea que nos puede permitir pensar en un metro de Cali”, dijo Eder, en medio de la conformación de una comisión pro metro subterráneo.

Además, el mandatario enfatizó que con las obras del metro se buscaría poner a la ciudad en otro nivel. “Empezamos esa planificación a futuro, donde no solo esté el tren de cercanías, sino que también podemos soñar con un metro subterráneo y un transporte público verdaderamente moderno”.

¿Para qué crear una comisión pro metro en Cali?

La conformación de esta comisión implica el desarrollo de los estudios técnicos para determinar la factibilidad del proyecto, así como tiene de tarea buscar fuentes de financiación, dada la magnitud del proyecto. “Durante más de una década vemos como los recursos nacionales se van para otras ciudades y le dan la espalda al Valle del Cauca y a Cali”, añadió Eder.

Al respecto, el concejal Rodrigo Salazar indicó que se debe pensar en proyectos grandes para la ciudad, “hoy la ciudad no tiene capacidad económica suficiente par embarcarse en un proyecto de semejante magnitud”.

Además, el concejal resaltó que la ciudad tampoco tiene capacidad para endeudarse, ante la reciente solicitud de “3.5 billones de pesos del empréstito que limita aún más la posibilidad de asumir un metro subterráneo”.