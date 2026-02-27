Alcaldía de Cali denunció que están ofreciendo bajar el puntaje del Sisbén por votos

La actualización de la encuesta se puede realizar por medio de las plataformas digitales de la entidad. Foto: Alcaldía de Bogotá

Una alerta lanzó la alcaldía de Cali debido a denuncias ciudadanas que advierten que un grupo de políticos estaría ofreciendo bajar el puntaje del Sisbén por votos para las próximas elecciones del 8 de marzo.

Según indicó la alcaldía, además de lo ilegal del ofrecimiento, se trata de ofertas falsas, ya que no existen personas autorizadas en la ciudad para hacer este tipo de modificaciones al puntaje, que es clave para el acceso a subsidios y beneficios.

El Sisbén no depende de funcionarios, campañas políticas ni de ningún tipo de intermediarios. La clasificación depende únicamente de la encuesta que se realiza en cada hogar, por lo que ninguna persona tiene la facultad de reclasificar a un ciudadano dentro del Sisbén”, dijo la subdirectora de Desarrollo Integral del Departamento Administrativo de Planeación, Vanessa López.

Por su parte, José Valencia, coordinador de Puntos de Atención Sisbén, explicó que la entidad encargada de determinar el puntaje es el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

“Si una persona no está de acuerdo con su clasificación, puede solicitar una nueva encuesta seis meses después de la última aplicación. Es el único mecanismo oficial para que su situación socioeconómica sea nuevamente evaluada”, añadió el funcionario.

La alcaldía hizo un llamado a no entregar documentos ni información personal a terceros y denunciar cualquiera de estas acciones que van en contra de la transparencia en las elecciones.

¿Cómo pedir la evaluación del puntaje del Sisbén?

Por último, la administración recordó que se puede hacer la solicitud de actualización de la encuesta del Sisbén seis meses después de la última. Las modificaciones dependerán de los criterios evaluados por el DNP.

Este proceso se puede hacer en la Avenida Roosevelt #37-29, barrio Eucarístico, o en cualquiera de los 10 puntos de atención habilitados en la ciudad, así como a través de los canales oficiales de WhatsApp: 318 043 7893, 315 933 9013 y 318 049 49.