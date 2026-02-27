Alerta en San Gil por intoxicación de estudiantes; ya se había presentado un caso similar

Imagen de referencia. En total, ocho estudiantes se han intoxicado con clonazepam en una semana en San Gil. Foto: Alcaldía de San Gil

Las alertas se han encendido en San Gil, Santander, por cuenta de la aparición de tres niños intoxicados con clonazepam, que consumieron en un aula de clase. La preocupación se centra en que hace una semana se presentó una situación similar con otros cinco estudiantes de la misma institución.

En el caso más reciente, tres estudiantes de grado séptimo, entre los 13 y 14 años, tuvieron que ser trasladadas al Hospital Regional, luego de que presentaron pérdida del conocimiento y desmayos, como consecuencia del consumo del fármaco que se usa en pacientes psiquiátricos.

De su estado, se conoce que dos de ellas tuvieron que ser remitidas a atención de salud mental, debido a que registraron ansiedad y depresión. Adicionalmente, se conoció que una de ellas consumió una bebida que no sabía que tenía el medicamento.

Según explicó el subsecretario de Salud del municipio, Victor Chaparro, el hecho se registró en el mismo colegio y en los mismos grados que el caso de la semana pasada, en el que cinco estudiantes resultaron intoxicados. Se trata del Colegio Nacional San José de Guanentá e involucra a mujeres entre los 14 y 16 años.

“Lo único que hoy está claro es que no se sabe cómo están accediendo a estas pastillas ni quién se las está vendiendo”, dijo el funcionario a Vanguardia, debido a que se trata de un medicamento que solo se vende bajo fórmula médica.

La primera intoxicación se registró el pasado 18 de febrero cuando cinco estudiantes tuvieron que ser trasladadas al Hospital Regional. En esa ocasión, todas tuvieron que ser remitidas a servicios de salud mental tras presentar secuelas por el consumo del medicamento.

En ese momento, uno de los padres denunció que estaban vendiendo el clonazepam a las niñas a COP 3.000 la pastilla y a COP 30.000 el sobre.

Ante los más recientes hechos, las autoridades locales anunciaron una reunión la otra semana para determinar acciones preventivas, dado que el consumo de la droga estaría relacionado con un reto que se ha hecho viral en redes sociales.