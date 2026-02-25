Alcaldía de Cali mantiene restricción de parrillero en moto, ¿cuáles son las razones?

La medida aplica para los hombres mayores de 14 años. Foto: Alcaldía de Cali

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La alcaldía de Cali anunció que mantendrá por un año más la restricción del parrillero en moto en toda la ciudad, las 24 horas del día, como parte de las medidas de prevención de delitos dentro de la ciudad, que cerró el 2025 con 1.065 homicidios, un 14 % más de los registrados el año anterior.

Lea: Dejan libre al concejal de Barranquilla Alexis Castillo, acusado por violencia intrafamiliar

La medida, según indicó la alcaldía, aplica para los acompañantes hombres con edad igual o mayor a 14 años, por todas las vías de la ciudad. La restricción se aplicará de la misma forma como se aplicó el año pasado y contará con la revisión de las secretarías de Seguridad y Justicia y la de Movilidad para evaluar su continuidad.

De acuerdo con la alcaldía, la medida es importante para garantizar la seguridad, dado que en 2025 hubo un aumento del 50 % de los homicidios cometidos por acompañantes hombres en motocicleta. Además, “de acuerdo con datos de la Policía, el 29 % de los homicidios que se cometieron en 2025 tuvieron participación de acompañante en moto (307 casos)”, indica el decreto.

Adicionalmente, el secretario de Seguridad de Cali, Javier Garcés, aseguró que “este año estamos reforzando las estrategias de seguridad y esta medida es importante para mantener la reducción de delitos de alto impacto como el homicidio y el hurto. No vamos a bajar la guardia en el objetivo de recuperar la seguridad y la tranquilidad en Cali”.

Le puede interesar: Lo que se sabe del robo a carro de valores en la vía Panamericana en Cauca; hubo un muerto

Sanciones

Quienes incumplan la medida, podrán recibir multas tipo 4 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia de Policía, que equivalen a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).

Excepciones

La medida no aplica para la Fuerza Pública y personal de empresas de seguridad privada. A estos se suman los instructores de escuelas de enseñanza de conducción y personas con discapacidad.

“El control del acompañante masculino se constituye en una herramienta de contención del homicidio, al fortalecer la capacidad de intervención policial, generar mayor presencia institucional en el territorio y reducir las oportunidades para la materialización de conductas violentas”, justifica la alcaldía.

Entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2025, la Policía impuso 20.010 comparendos a personas que incumplieron con la restricción del parrillero hombre en moto.