Se conocen detalles del asesinato de María Camila Potosí; el bebé no estaba en su vientre

María Camila Potosí, de 21 años y ocho meses de embarazo, desapareció el pasado 16 de julio. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un giro ha dado el caso del asesinato de María Camila Potosí Gómez, la joven de 21 años y ocho meses de embarazo, que desapareció el pasado fin de semana y posteriormente fue hallada muerta en el corregimiento de LA Buitrera en Cali. Según señaló Alba Rubí Gómez, madre de la víctima, Medicina Legal les informó que no halló el bebé dentro del vientre de la joven.

Lea: Las razones por las que capturaron al exfutbolista Mateo Ramírez, hijo de John Mario Ramírez

“Lo primero que pregunté es que si la bebé la tenía en el vientre y me dijeron que no, que la bebé no la tenía”, indicó Gómez en entrevista con La FM. Por esto, pidió ayuda para encontrarla. “Le pido a la persona que la tenga que se toque el corazón y me la devuelva con vida. Es lo único que me queda de mi hija”, añadió la mujer.

El último mensaje de María Camila Potosí

De acuerdo con la familia, el 16 de julio la joven fue temprano a una cita de control de su embarazo y posteriormente estuvo acompañando a un familiar que se recuperaba de una cirugía, en el barrio Meléndez de Cali.

En la tarde, la joven le envió un mensaje a su cuñada en el que señalaba que: “Me tocó que salir rápido a confirmar la cita de un último examen que me mandaron hoy (sic.)”. Según las autoridades, eso fue alrededor de las 4:02 p.m., en el sector de Polvorines, donde, por revisiones a cámaras de seguridad, se determinó que la joven, que estaba vestida con un vestido blanco con rayas negras, se fue junto a otra mujer en una motocicleta.

Le puede interesar: Investigan muerte de mujer de 31 años durante cirugía estética en Barranquilla

La preocupación vino dos horas después. Alba Rubí ha señalado que, como la joven no contestaba su celular, la salieron a buscar. Fueron a los lugares en los que estuvo a lo largo del día, así como a hospitales.

Las autoridades, por su parte, evidenciaron que la moto en la que fue vista por última vez fue la misma en la que María Camila se movilizó todo el día, por lo que interrogaron a la mujer que la maneja. Según la familia, la mujer se presentó voluntariamente ante las autoridades, pero hay inconsistencias en su relato.

El cuerpo de la joven fue finalmente encontrado el pasado domingo 19 de julio a orillas del río Melendez, en el corregimiento de La Buitrera. Estaba envuelta en una sábana, tenía las manos atadas, así como señales de heridas con arma blanca y signos de tortura.

Ante lo ocurrido, el personero de Cali, Gerardo Mendoza, hizo un llamado a las autoridades a actuar con celeridad y que “desplieguen los mecanismos necesarios para dar con el paradero de la bebé, garantizando la protección de su vida e integridad. Asimismo, invitamos a la ciudadanía a suministrar, a través de los canales oficiales, cualquier información que pueda contribuir a la investigación. Cada minuto cuenta”.