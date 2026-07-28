Cerrado completamente el paso por la vía La Línea en Cajamarca; hay protestas

Los habitantes de la zona donde se presentó el derrumbe piden que se les garantice la reubicación. Foto: Archivo Particular

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Cierre completo se registra sobre la vía La Línea por cuenta de manifestaciones de las personas que se vieron afectadas por el deslizamiento que el pasado fin de semana puso en riesgo la estabilidad de la importante carretera.

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El hecho se presentó en el sector de Calle Larga, donde un derrumbe hizo que cayera a un abismo una casa, así como se identificaron filtraciones de agua que ponen en riesgo la vía La Línea. Inicialmente, el paso estuvo bloqueado, pero las autoridades decidieron habilitar el paso a un solo carril, lo que generó gran congestión.

Pese a que las autoridades locales y departamentales señalaron que tomarán acciones en la zona, lo que incluye determinar el riesgo y evacuar las viviendas aledañas, este martes 28 de julio los habitantes del sector decidieron bloquear completamente el paso a la espera de respuestas por su situación.

“Ellos piden una reubicación inmediata. Como administración, pusimos a disposición el pago de arriendos de manera temporal. Esperamos que la UNGRD nos habilite la metodología del registro de los damnificados”, dijo a Caracol Radio el alcalde de Cajamarca, Camilo Valencia.

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Adicionalmente, el mandatario señaló que, al tratarse de un municipio de sexta categoría, no cuentan con los recursos para realizar la reubicación, así como resaltó que es importante que se tomen acciones ante la emergencia, dado que por La Línea llega a circular el 70 % del transporte de carga del país.

“Por ahora no se puede hacer apliques porque el riesgo de que la vía se vaya es alto; la reubicación de las familias podría costar unos $2 mil millones, por eso necesitamos un apoyo de fondo del Gobierno Nacional”, indicó el mandatario.

Dentro de las mayores preocupaciones de las familias está que cinco de las viviendas aledañas registran afectaciones que las ponen en riesgo de colapso en similares circunstancias a como ocurrió con la primera casa.

Ante el empalme regional que tiene previsto el presidente electo Abelardo de la Espriella estos dos días en Tolima, la gobernadora Magaly Matiz resaltó que enfocará la agenda en infraestructura, seguridad, conectividad y apoyo al sector agropecuario, así como destacó que dentro de los asuntos prioritarios está la búsqueda de soluciones a la emergencia sobre La Línea.