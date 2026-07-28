Capturaron al hombre que apuñaló a su expareja en Cali

Imagen del video de redes sociales en el que quedó registrada la captura del hombre que atacó a su expareja en Cali. Foto: Redes sociales

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Una mujer fue atacada con arma blanca por su expareja sentimental el pasado lunes 27 de julio, a las afueras de un local comercial ubicado en el centro de Cali, cerca del centro comercial La Fortuna. La víctima recibió 11 heridas de gravedad y actualmente permanece bajo atención médica en un centro asistencial de la ciudad.

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De acuerdo con videos de cámaras de seguridad del sector y difundidos en redes sociales, el atacante, vestido con una camisa roja, se acercó a la mujer mientras se encontraba sobre un andén y la agredió en repetidas ocasiones con un elemento cortopunzante. En las imágenes se observa cómo, antes del ataque, ambos conversaron por unos minutos y de manera repentina el hombre la agredió. La mujer intentó defenderse y escapar, pero fue alcanzada por la espalda.

La escena generó alarma entre los transeúntes y comerciantes de la zona, quienes reaccionaron de inmediato para socorrer a la víctima: un hombre logró sujetar al agresor durante varios minutos para impedir que continuara haciendo daño, mientras una mujer auxiliaba a la víctima intentando detener la hemorragia con su camiseta. Algunas personas presentes en el lugar propinaron golpes al atacante, situación que fue controlada tras la llegada de una patrulla de la Policía Nacional.

El teniente coronel José López, comandante del Distrito Uno de la Policía de Cali, sostuvo que “la rápida actuación policial, tras el llamado de la ciudadanía, permitió brindar atención inmediata a la víctima, coordinando su traslado a un centro hospitalario, mientras el presunto agresor fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía”.

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La mujer fue trasladada de urgencia a un centro médico desde donde se informó que su estado de salud es delicado y está siendo sometida a varias cirugías para atender la gravedad de sus lesiones.

De manera paralela, las autoridades activaron la Patrulla Púrpura, unidad especializada en atención a víctimas de violencia basada en género, para brindar acompañamiento psicosocial a la víctima y a su núcleo familiar dentro de la ruta de protección.

Las autoridades también informaron que el capturado registra antecedentes judiciales por el delito de violencia intrafamiliar. El hombre recibe atención médica por las lesiones sufridas durante la intervención de la comunidad, pero permanece capturado mientras avanza el proceso judicial en su contra.