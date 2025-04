Alejandro Eder le pide a Gustavo Petro que apoyen a Cali con “más fuerza pública”

Los homicidios en Cali han aumentado un 20% con respecto al 2024. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, le pidió al presidente Gustavo Petro más apoyo en policías. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Entre enero y abril se han registrado 254 homicidios en Cali, lo que representa un aumento del 20% frente al mismo periodo de 2024, según el Observatorio de Seguridad de la ciudad. Debido a esto, el alcalde Alejandro Eder dijo estar de acuerdo con la crítica del presidente Gustavo Petro, quien expresó que los homicidios en Cali, Bogotá y Pereira han aumentado.

Lea: La polémica que resurgió por la semaforización inteligente en Cali

“Si en estas tres ciudades no hubieran subido sus homicidios, la tasa en Colombia hubiera bajado sustancialmente en estos dos meses. Esto quiere decir que, más o menos, en el resto del país las cosas no han marchado mal. La crisis de seguridad que habla la prensa no es”, dijo. E insistió en que “tenemos un problema en tres ciudades y eso significa un plan de acción de urgencia”.

Frente a esto, Eder respondió diciendo que “estoy de acuerdo y por eso reitero el llamado al Presidente para que nos apoyen con más uniformados, pero sobre todo con más recursos a la fuerza pública. Desde Cali hemos demostrado que trabajamos de manera constructiva y coordinada con el Gobierno desde el primer día de nuestra administración”.

También señaló que acepta la propuesta de Gustavo Petro para reducir la tasa de homicidios en la ciudad y que aprovecha para “solicitarle más policías y más contundencia a la hora de actuar contra el frente Jaime Martínez y los otros grupos narcoterroristas que están en rodeando a Cali. Es fundamental el trabajo mancomunado con el Gobierno y que ellos nos den los recursos que necesitan. Estamos invirtiendo todo lo que está a nuestro alcance para fortalecer la seguridad, la salud y atender a migrantes nacionales e internacionales que llegan”.

Puede interesarle: Los planes para recuperar a Emcali

El 79% de los homicidios que se presentan en Cali son con armas de fuego mientras que el 14,53% se llevan a cabo con armas cortopunzantes. En cuanto a sectores, la comuna 15 es la más afectada. Allí están los barrios Ciudad Córdoba, El Retiro, El Vallado, Comuneros, Laureano Gómez y Mojica.