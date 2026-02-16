Alerta en el Valle del Cauca por crecientes de ríos; ya hay seis municipios afectados

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones y afectaciones en viviendas de varios municipios del Valle del Cauca. Foto: Alcaldía de Cali

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las intensas lluvias registradas en los últimos días en el Valle del Cauca dejan al menos seis municipios del departamento, por el desbordamiento de ríos, inundaciones en zonas urbanas y rurales, así como daños en decenas de viviendas y derrumbes. Ante la situación, la Gobernación del Valle del Cauca activó el monitoreo permanente de los principales afluentes y reiteró el llamado a la prevención.

Lea: Cali, la ciudad de las aves, regresa la BirdFair 2026 a Colombia

De acuerdo con la Secretaría Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, los municipios más impactados hasta el momento son Jamundí, Ginebra, El Cerrito, Buga, Tuluá y San Pedro. Las precipitaciones generaron crecientes súbitas que afectaron viviendas, vías y sectores cercanos a los ríos, especialmente en áreas que han sido históricamente vulnerables a este tipo de emergencias.

Tuluá y El Cerrito concentran las mayores afectaciones

En Tuluá, el desbordamiento del río tutelar ocasionó inundaciones en la zona urbana, dejando 30 viviendas afectadas. En El Cerrito, la creciente del río del mismo nombre impactó al corregimiento de San Antonio, donde se reportaron 20 viviendas afectadas, una de ellas en condición crítica, según el balance preliminar de las autoridades.

Le puede interesar: En ataque sicarial fue asesinado un hombre y una niña de siete años en Versalles, Valle

“Seguimos presentando afectaciones en el departamento debido a las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas”, señaló Francisco Javier Tenorio, secretario Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, quien añadió que los equipos técnicos continúan evaluando la situación en cada territorio.

Llamado a la prevención y monitoreo permanente

Desde la Gobernación del Valle se recomendó a la ciudadanía mantenerse alerta frente al nivel y el color de los ríos, evitar actividades recreativas en sus alrededores y reportar cualquier emergencia a los organismos de socorro.

Las autoridades advirtieron que las lluvias persistirán en la región, por lo que no se descartan nuevas afectaciones en otros municipios durante los próximos días.