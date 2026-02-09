Cali, la ciudad de las aves, regresa la BirdFair 2026 a Colombia

Bajo el lema “Donde hay aves, hay esperanza”, la capital del Valle del Cauca será nuevamente punto de encuentro entre la biodiversidad, la educación ambiental y la cultura ciudadana. Foto: Archivo BirdFair

La duodécima versión de la Feria Internacional de Aves, que tendrá como sedes el Orquideorama Enrique Pérez y el Puente Ortiz, espacios abiertos que permitirán una amplia participación ciudadana. De acuerdo con los organizadores, habrá programación gratuita, con el objetivo de facilitar el acceso a niños, jóvenes, familias y visitantes interesados en la conversación del medio ambiente.

Una feria para todos los públicos

Durante los cuatro días del evento, se desarrollarán charlas, conferencias y conversatorios liderados por expertos nacionales e internacionales, quienes abordarán temas como la protección de las aves, el turismo de naturaleza, la educación ambiental y la bioeconomía. Estas actividades estarán acompañadas de talleres prácticos y propuestas pedagógicas que fortalezcan la conciencia ambiental.

Uno de los atractivos centrales será la Escuela Itinerante de Conservación de la Corporación Autónoma del Valle del Cauca (CVC), un espacio diseñado especialmente para niños, niñas y jóvenes, con experiencias educativas e inmersivas que promueven el cuidado del entorno natural.

Biodiversidad, cultura y bienestar

La feria también integrará actividades culturales como parajareo urbano, talleres creativos, experiencias sensoriales y jornadas de bienestar que incluyen yoga, meditación y presentación artísticas con música en vivo.

Además, como parte de la programación se realizarán salidas de observación de aves a 18 destinos en Cali y otros municipios del Valle del Cauca, resaltando el potencial del territorio para el turismo de naturaleza responsable.

La Colombia BirdFair 2026 contará además con una muestra comercial, artesanías y oferta gastronómica, consolidándose en un espacio que une ciencia, cultura y participación ciudadana alrededor de la protección de las aves. La programación de las actividades puede consultarse en los canales oficiales del evento.