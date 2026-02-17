Alerta en el Pacífico colombiano por aumento en el nivel del mar

Autoridades marítimas advirtieron que la combinación de mareas altas y corrientes intensas podría generar inundaciones temporales en zonas costeras. Foto: Cortesía

La Dirección General Marítima (Dimar) emitió una alerta meteomarina para el Pacífico colombiano debido a una marea de sizigia, conocida popularmente como puja, asociada a la fase de Luna Nueva. Este fenómeno provoca un aumento significativo del nivel del mar y un fortalecimiento de las corrientes marinas.

Zonas bajo mayor riesgo

Según la Autoridad Marítima, el mayor impacto se espera el viernes 20 de febrero, cuando se registrarán los niveles más altos en Bahía Solano, donde las olas podrán alcanzar hasta 3,86 metros, mientras que en Buenaventura hasta 4,63 metros y Tumaco hasta 3,77 metros durante la tarde-noche.

Las áreas que podrían presentar mayores afectaciones se ubican en sectores costeros y de baja altitud, especialmente en Bahía Solano (Chocó), Guapi (Cauca), Juanchaco (Buenaventura) y Tumaco (Nariño), donde la combinación de marea alta y corrientes fuertes podría generar inundaciones y afectaciones a viviendas, muelles y actividades productivas.

Recomendaciones para autoridades y sectores

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre (UNDRD) instó a las alcaldías, gobernaciones y Consejos Territoriales de Gestión de Riesgo a activar planes de contingencia, reforzar el monitoreo, identificar puntos críticos y evaluar la suspensión temporal de actividades marítimas, turísticas y recreativas.

Además, recomendó verificar la disponibilidad de albergues temporales, rutas de evacuación y fortalecer la articulación interinstitucional ante posibles emergencias.

#SNGRDDimar | 🚨 Se informa a las comunidades costeras de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca que desde hoy se prevé un incremento en el nivel del mar en el Pacífico, lo que podría ocasionar posibles inundaciones en sectores cercanos a Bahía Solano, Guapi, Juanchaco y Tumaco. pic.twitter.com/wf63HtHqLq — SNGRDColombia (@SNGRDColombia) February 16, 2026

Llamado a las comunidades

Las autoridades pidieron a la ciudadanía evitar permanecer en zonas cercanas a la orilla durante la marea alta, no ingresar al mar si hay corrientes fuertes, proteger documentos y enseres, y contar con un kit básico de emergencia. También se reiteró la responsabilidad de proteger animales de compañía y de producción en caso de evacuaciones.

Asimismo, la alerta ha sido socializada con comunidades costeras, consejos comunitarios y autoridades locales del litoral pacífico, con el fin de fortalecer la comunicación del riesgo y la preparación ante posibles afectaciones. Según las entidades, estos avisos permiten que pescadores, habitantes de las zonas y operadores locales ajusten sus actividades cotidianas y mantengan coordinación con los organismos de emergencia durante el periodo de mayor incidencia del fenómeno.