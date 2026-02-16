La primera guardia afro urbana liderada por mujeres surge en Cali

Integrada principalmente por mujeres desplazadas y víctimas del conflicto, la guardia afro urbana busca prevenir la violencia y proteger a jóvenes en el oriente de Cali. Foto: Ministerio Cultura

En Llano Verde, uno de los sectores más afectados por la violencia en el oriente de Cali, comenzó a operar la primera guardia afro urbana del país, integrada mayoritariamente por mujeres desplazadas, madres cabeza de hogar y lideresas comunitarias. La iniciativa nació en 2025 como respuesta al impacto sostenido de los homicidios, el reclutamiento de jóvenes por economías ilegales y la ausencia histórica del Estado en este territorio.

La guardia fue impulsada por la Asociación Colombiana de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) y tiene como objetivo fortalecer la convivencia, proteger la vida de niños y adolescentes y preservar prácticas culturales del Pacífico colombiano en contextos urbanos marcados por la exclusión social.

El proceso de conformación de la guardia comunitaria afro no es reciente. Desde 2025, la iniciativa comenzó a proyectarse con el acompañamiento del Ministerio de las Culturas, como parte de una apuesta por fortalecer los procesos culturales y organizativos de comunidades afrocolombianas víctimas del conflicto armado en contextos urbanos.

De acuerdo con registros comunitarios, en Llano Grande han sido asesinadas más de 350 personas desde el 2014. En la comuna 15, donde se ubica el sector, se contabilizan 1.444 homicidios entre 2015 y 2026. Adicionalmente, el Observatorio de Seguridad de Cali indica que la población afrodescendiente concentra el 29% de los homicidios de la ciudad.

Mediación comunitaria y prevención

La guardia está conformada por 36 personas, 31 mujeres y cinco hombres, que realizan labores de mediación en conflictos vecinales, acompañamiento a jóvenes en riesgo y articulación con autoridades civiles. Aunque no intervienen en delitos graves, buscan prevenir que las disputas cotidianas escalen a hechos violentos.

Además, participan en marchas, actos culturales y encuentros comunitarios por la seguridad colectiva. Su labor se apoya en procesos culturales, educativos y de emprendimiento como huertas comunitarias, grupos de cantoras y formación de saberes ancestrales.

Un modelo que busca expandirse

Llano Verde, con más de 20.000 habitantes, no está reconocido oficialmente como barrio, lo que ha limitado la inversión social. Aquí la mayoría de los hogares tiene jefatura femenina y enfrenta niveles de desempleo y violencia intrafamiliar. La guardia afro proyecta expandir su modelo a otros sectores del oriente de Cali, como estrategia de resistencia comunitaria y protección de la juventud frente a dinámicas de violencia persistente.