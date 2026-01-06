Bus de transporte público cayó al río Magdalena en vía Pitalito - Timaná; una persona murió

Todas las personas lograron ser rescatadas con vida, pero una falleció camino al hospital. Foto: Archivo Particular

Un bus de la empresa La Gaitana, que cubría la ruta Cali-Florencia, cayó en la mañana de este martes 6 de enero al río Magdalena a su paso por la Ruta 45, en el sector de Pericongo, que une a Timaná con Pitalito. El accidente dejó una persona muerta y 15 más heridas.

La emergencia se conoció por imágenes difundidas por habitantes de la zona, en las que se ve al vehículo dentro del agua. Primeras versiones señalan que el vehículo de transporte público de placas WCW 513 iba lleno y con dos conductores, uno de los cuales sufrió una fractura. En total se contabilizaron 18 personas que se movilizaban en el bus.

El hecho se registró sobre las 4:00 a.m. Al parecer el conductor del vehículo perdió el control y cayó al río. En el proceso de rescate, todas las personas fueron sacadas con vida, pero una murió camino a un centro asistencial.

Autoridades reportaron un accidente de tránsito en la vía Pitalito – Garzón, en el sur del Huila. Un vehículo de servicio público de la empresa La Gaitana se salió de la vía y cayó al río Magdalena, en el sector de Pericongo. Bomberos rescata a los pasajeros del bus y son… pic.twitter.com/XHkdxGltke — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) January 6, 2026

Al lugar llegaron siete ambulancias, así como de miembros de la concesionaria Ruta al Sur, y de los cuerpos de Bomberos Timaná, que en un informe conjunto señalaron que “inicialmente se hizo el rescate de varias personas lesionadas y se recibe el apoyo de varias unidades bomberiles de Pitalito, Altamira y San Agustín, con la que se logra hacer el rescate de todas las personas”, dijo el teniente Jorge Gómez, coordinador del cuerpo de Bomberos de Timaná.

De las personas heridas se conoce que todas fueron trasladadas a centros asistenciales de Timaná. La mayoría presentan lesiones leves, que no comprometen su vida.

Habitantes de la zona señalaron que aunque el río estaba crecido, se logró fácilmente el rescate de todas las personas, aunque insisten en que este tipo de emergencias evidencian que se requieren mayores controles con el aumento de las lluvias, así como de la necesidad de construir un viaducto en este sector de Pericongo.