Hallaron dos personas muertas tras hostigamiento a estación de policía en Río de Oro, Cesar

Las autoridades investigan la relación de los casos. Foto: Wikipedia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las autoridades investigan un doble asesinato que se registró el pasado lunes 5 de enero, en el municipio de Río de Oro, Cesar, que se registró luego de hostigamientos a una estación de Policía. Los dos hombres fueron encontrados en diferentes lugares del corregimiento de Los Ángeles con heridas de arma de fuego.

Lea: Bus de transporte público cayó al río Magdalena en vía Pitalito - Timaná; una persona murió

El hallazgo fue confirmado por el alcalde del municipio, Arnoldo Osorio, quien añadió que se investiga si los dos casos estarían relacionados y si se presentaron el mismo día, así como si tendría que ver con el hostigamiento a la estación de Policía del corregimiento, en la mañana del domingo 4 de enero.

“Este corregimiento es el más grande de Río de Oro, pues hablamos de aproximadamente 400 viviendas. La estación de Policía queda en todo el centro de la población, en el parque, al lado de la iglesia, y el hallazgo fue, diría yo que a menos de un kilómetro de allí. Obviamente por separado”, añadió a Blu Radio el mandatario.

Las víctimas fueron Yorbi Ballesteros, oriundo de Ocaña, y Gustavo Navarro. El levantamiento de ambos cuerpos estuvo a cargo de la Policía Nacional y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes además realizan las indagaciones.

Le puede interesar: Torero fue corneado en la primera corrida de toros en la Feria de Manizales

Tras confirmarse el hallazgo, en el municipio se realizó un consejo extraordinario de seguridad en el que se le pidió a la Policía del Cesar mayor presencia de uniformados en la región, ya que en la zona operan disidencias de las Farc y el ELN, que hace más de un mes no han tenido combates en la zona.

Adicionalmente, se declaró la ley seca durante toda la semana, así como Osorio hizo un llamado al Gobierno Nacional a ponerle atención a la escalada de violencia en la región. “Hoy este corregimiento se encuentra en esta zozobra o terror, por lo que el Gobierno Nacional debe tomar cartas en el asunto. Ya está bueno, deben sentarse a dialogar con estos grupos al margen de la ley”.