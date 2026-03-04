Ambulancia atropelló a ciclista que momentos antes habría sido apuñalado en Cali, ¿qué pasó?

Imagen de referencia. La ambulancia iba a alta velocidad, pero la Secretaría de Salud indicó que no tenía asignado servicio a la hora del accidente. Foto: Getty Images - PNC

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las autoridades investigan las circunstancias en que se dio un accidente en el barrio Mojica de Cali, donde una ambulancia atropelló a un ciclista que momentos antes habría sido atacado con un arma blanca. El hecho causó indignación entre los testigos, quienes intentaron agredir a quienes iban dentro del carro de atención médica.

Lea: Alertan nuevo sobrevuelo de drones en Hidroituango

El hecho se registró sobre la carrera 28D con calle 85 en la noche del pasado lunes 2 de marzo. Primeras versiones indican que el ciclista habría sido apuñalado, previo a que apareciera la ambulancia, que al parecer, en medio de la guerra del centavo por los pacientes del SOAT, iba a alta velocidad y se subió al andén.

Tras atropellar al ciclista, la ambulancia atiende al hombre, pero como quedó registrado en videos difundidos en redes sociales, los testigos los comienzan a atacar por lo ocurrido.

Las autoridades confirmaron que la víctima fue trasladada inicialmente al hospital Carlos Holmes Trujillo, de primer nivel en Aguablanca y posteriormente llevada a un centro de mayor complejidad por la gravedad de las heridas.

Le puede interesar: Hallaron sanas y salvas a dos adolescentes que habían desaparecido en Barranquilla

Sobre lo ocurrido, el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, aseguró que la ambulancia está georreferenciada al Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE), pero en el momento de la emergencia no tenía asignado ningún servicio. “No se encontró ningún registro de que estuviera en servicio activo en ese momento o que estuviera direccionada a atender a ningún paciente”.

Adicionalmente se conoció que iba a más de 70 kilómetros por hora, por lo que se iniciaron las investigaciones correspondientes para aclarar qué ocurrió en el momento del accidente y las responsabilidades.

“En ese sentido, reiteramos de manera fehaciente, estricta, como autoridad sanitaria, el mensaje a todos los proveedores de ambulancias, a todas las empresas y compañías de transporte especial de pacientes que deben cumplir con la normatividad de tránsito, con la normatividad del código de Policía y convivencia ciudadana y con toda la normatividad, por supuesto, en salud”, añadió Escobar.

Por último, hizo un llamado a respetar al personal de atención médica en la ciudad, “y el respeto, por supuesto, a la integridad de los mismos y en general, a cualquier persona”.

Este hecho revive la discusión en la ciudad por la guerra del centavo entre ambulancias por pacientes de accidentes de tránsito, que son cubiertos por el SOAT, y alrededor de los cuales se han creado redes ilegales para estafar el sistema asegurador. Aunque ha sido una tendencia que se repite en todo el país, Cali es una de las ciudades donde más casos se han visibilizado.