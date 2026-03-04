Alertan nuevo sobrevuelo de drones en Hidroituango

El mandatario aseguró que los nuevos sobrevuelos se dieron luego de que se canceló la reunión. Foto: Archivo particular

En medio de la controversia que se ha generado por las versiones encontradas sobre las alertas en la central hidroeléctrica de Hidroituango, el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, hizo un llamado ante un nuevo sobrevuelo de un dron en la misma zona, poco después de que se confirmara la cancelación de la rueda de prensa en la casa de máquinas.

Según el mandatario, el hecho se registró sobre las 9:00 p.m. del pasado lunes 2 de marzo. “En el sitio exacto, encima de la subestación de energía, sobre vuelos de drones. Esto no es jugando. Y le digo una cosa, nosotros estamos acostumbrados a pelear contra todos los bandidos (...) ¿Qué nos queda claro? (...) Que estamos solos porque con el gobierno nacional no contamos. Con Petro no contamos, subestiman cualquier cosa”, dijo a Blu Radio el mandatario.

El mandatario reiteró que los dispositivos serían del frente 36 de las disidencias de las Farc, quienes han estado intimidando a funcionarios y ya se habrían infiltrado dentro de la hidroeléctrica. “Vamos a seguir adelante y vamos a seguir luchándola solos como nos tocó. Y no nos estamos quejando porque así nos tocó. Pero sí, de verdad, debería haber coordinación real en el ejército y en la policía”, añadió Gutiérrez.

El rifirrafe con la seguridad en Hidroituango

En la noche del pasado domingo primero de marzo, la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia cancelaron una rueda de prensa que se había convocado en la mañana en la central de Hidroituango para evaluar los avances del 95 % de las obras y anunciar la creación de un fondo con los rendimientos de la central para proyectos de la región.

La cancelación se dio luego, según indicaron el gobernador Andrés Julián Rendón, y el alcalde Gutiérrez, de que tuvieron una reunión con altos mandos sobre la presencia de un dron desconocido en la zona donde se tenía prevista la reunión con los periodistas.

Pero tras el pronunciamiento de los mandatarios, el comandante del Ejército Nacional de Colombia, Royer Gómez, señaló que desde la institución no se emitió ninguna alerta, ni verbal ni escrita, sobre un plan concreto para atentar contra los mandatarios o la infraestructura del proyecto.

“Es una realidad que el GAOR estructura 36, como nos pasa con el 18, con el 33 y el 37, que también delinquen en esa área, tienen la capacidad de cometer acciones terroristas mediante el lanzamiento de explosivos con drones (...). Nosotros desconocemos la razón por la cual toman la decisión de suspender la visita y de no llevarla a cabo”, dijo el uniformado.

Esto generó nuevos desacuerdos entre el presidente Gustavo Petro y los mandatarios antioqueños, quienes aseguraron que “esto no es fruto de nuestra imaginación, es la misma Fuerza Pública quien nos da la alerta y también la que nos recomienda no asistir al evento. Estaba de por medio no solo nuestra seguridad, pues nosotros estamos acostumbrados a esto, pero, ¿qué pasaba con los más de 100 periodistas y el personal de EPM que está allí?”, dijo a El Colombiano el gobernador Rendón.