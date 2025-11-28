Ana Erazo renunció al concejo de Cali para aspirar al Congreso, ¿quién la reemplazará?

La exconcejal irá de segunda en la lista cerrada del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes del Valle. Foto: Concejo de Cali

En medio de la sesión plenaria del Concejo de Cali de este viernes 28 de noviembre, la cabildante Ana Erazo (Pacto Histórico) anunció la renuncia a su curul, debido a que aspirará a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca, en las elecciones del próximo año.

Erazo tomó la decisión luego de obtener más de 20.000 votos y ser la mujer más votada en el Valle durante la consulta que hizo el Pacto Histórico para definir el orden de las listas cerradas que presentará a Senado y Cámara, por lo que aparecerá con el número dos en el tarjetón, seguida de Alfredo Mondragón.

La política anunció su retiro al finalizar la sesión, en la que se debía hacer la elección del contralor de la ciudad, pero que se canceló por falta de quórum. En su discurso agradeció a sus votantes, así como aprovechó el espacio para referirse al alcalde de Cali, Alejandro Eder, de quien dijo que es “peor que el exalcalde Jorge Iván Ospina. Usted solamente es un niño caprichoso, que en términos de transparencia terminó siendo peor que él”.

“Aquí crecí como mujer, como política, me salieron canas, aprendí y caminé cada territorio. Crecí tanto que hoy debo soltar este lugar en el que crecí mucho para ir al Congreso de la República”, añadió Erazo en su discurso de despedida.

¿Quién es Ana Erazo?

Erazo, quien es politóloga de la Universidad del Valle con maestría en estudios urbanos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), recordó que llegó al Concejo en 2019, luego de dejar todo, destinar sus ahorros y recoger COP 16 millones para hacer campaña. Consiguió el aval del Polo Democrático y alcanzó 3.639 votos.

En 2023, tras apoyar la campaña política de Gustavo Petro, fue reelegida como concejal en una lista cerrada al Concejo. Desde entonces ha sido una de las más activas cabildantes de oposición a la alcaldía de Eder.

El reemplazo de Ana Erazo en el Concejo

El puesto que deja Erazo sería ocupado por Mauricio Zamora, quien estuvo en el cabildo durante el primer año de este cuatrenio, pero cuya elección fue anulada. Obtuvo la tercera mejor votación en la lista de su colectividad al Concejo.