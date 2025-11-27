Contratación millonaria del alumbrado navideño en Bucaramanga desató polémica, ¿qué pasó?

Imagen de referencia. El alcalde encargado revisa posibles fallas en el convenio interadministrativo firmado para el alumbrado navideño que aún no está instalado. Foto: Alcaldía de Bucaramanga

En Bucaramanga se desató una polémica luego de que la alcaldía entregara la instalación del alumbrado navideño a la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Sabaneta, Antioquia, firmado entre el 25 de septiembre y el 2 de octubre por COP 7.000 millones.

El contrato terminó en una subcontratación a una empresa local y ha generado revuelo por la presunta falta de transparencia y planeación del proceso de instalación, así como de supuestos sobrecostos denunciados.

En primer lugar, la secretaria de Infraestructura, María del Rosario Torres Vargas, firmó el requerimiento técnico para la contratación del diseño, montaje e instalación. Luego, suscribió los estudios previos y declaró idónea a la empresa antioqueña sin presentar otras alternativas. Y el 2 de octubre expidieron la resolución con la que adjudicaron el contrato.

Sin embargo, la empresa no ejecutó los trabajos estipulados, por lo que tres semanas después de firmado el contrato, abrieron una convocatoria de subcontratación para llevar a cabo la instalación. Así fue como la empresa Civacom Ingeniería S.A.S. de Bucaramanga presentó la propuesta que habría sido aceptada por COP 6.271 millones.

Este proceso generó cuestionamientos, uno de ellos por parte del expresidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, Rodrigo Fernández, quien señaló que la operación contradice el sentido de realizar un contrato interadministrativo.

“Cuando se ejecuta un convenio interadministrativo, se supone que la entidad que hace el convenio no puede realizar directamente esa actividad. Y quien suscribe el convenio lo va a hacer directamente, pero este no es el caso. Lo que hubo fue una intermediación de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Sabaneta, donde ellos se ganaron $729 millones…”, explicó Fernández.

Por otra parte, el concejal José David Cavanzo pidió revisar el proceso y cuestionó la asignación del contrato que antes lo realizaba la Electrificadora de Santander. Además, denunció presuntos sobrecostos, asegurando que el alumbrado en 2023 costo COP 2.514 millones y que para este año estarían pagando COP 7.000 mil millones para las instalaciones en los mismos sectores.

Finalmente, el alcalde encargado, Javier Sarmiento Olarte, aseguró que están supervisando el proceso ya que no incluyeron el anexo técnico ni el cronograma de entrega, por lo que le han hecho un llamado a la empresa para que la instalación sea entregada los primeros días de diciembre y no para el 14 como fue anunciado por el contratista.

“Un equipo de la Alcaldía fue a revisar a las bodegas donde se está realizando el montaje de las luces y hemos exhortado a la empresa a que haga la entrega, a más tardar, el 6 de diciembre. Nos informaron que lo haría el 14 de diciembre. Para esa fecha ya estaríamos en plenas novenas. El alumbrado navideño debe empezar el primero de diciembre”, manifestó Sarmiento.

Mientras que la secretaria de Infraestructura señaló que la empresa “tiene de experiencia la instalación de 34 alumbrados navideños que han sido reconocidos a nivel nacional” y que deberán entregar el alumbrado independientemente de si hicieron una subcontratación.