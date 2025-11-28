Cartagena tendrá pico y placa para carros particulares del 15 de diciembre al 24 de enero

Imagen de referencia. La restricción se aplicará de 6:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. del otro día. Foto: Alcaldía de Cartagena

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La alcaldía de Cartagena anunció que tomará una serie de medidas para mejorar la movilidad en la ciudad durante las celebraciones de fin de año, que incluye un nuevo pico y placa para vehículos particulares que se aplicará por 24 horas. Sumado a esto, se flexibilizó la movilidad nocturna para algunos motociclistas que tienen turnos extendidos nocturnos.

Lea: Contratación millonaria del alumbrado navideño en Bucaramanga desató polémica, ¿qué pasó?

La medida se estableció a través de un decreto del 7 de noviembre, en el que se indica que el cambio en el pico y placa regirá entre el 15 de diciembre y el 24 de enero, aunque desde ya se está aplicando en la ciudad de manera pedagógica.

Según explicó el director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), José Ricaurte, las medidas pedagógicas se harán para que los conductores conozcan plenamente las restricciones antes de que comience su aplicación.

Por su parte, la alcaldía aclaró que esta medida se tomó, porque a la ciudad llegan aproximadamente 300.000 vehículos entre diciembre y enero, por lo que se requiere tomar medidas especiales para garantizar la movilidad en estas fechas.

Le puede interesar: Gobernador de Cundinamarca rechazó medida de pico y placa en Bogotá: “fue discriminatoria”

Horarios y rotación del nuevo pico y placa en Cartagena

El decreto del nuevo pico y placa en Cartagena establece restricciones de 24 horas que irán de 6:00 a.m. a 6:00 a.m. del día siguiente de lunes a viernes en toda la ciudad.

La primera rotación, que va hasta el 2 de enero, aplica de la siguiente manera:

Lunes: 3–4

Martes: 5–6

Miércoles: 7–8

Jueves: 9–0

Viernes: 1–2

La segunda, que se aplicará entre el 5 y el 24 de enero, va así:

Lunes: 5-6

Martes: 7-8

Miércoles: 9-0

Jueves: 1-2

Viernes: 3-4

Nuevo pico y placa para motos en Cartagena

En el decreto también se ajustó el pico y placa para las motocicletas, por lo que a partir de este fin de semana quienes trabajen en hoteles, restaurantes, bares y comercios podrán desplazarse en motocicleta entre las 11:00 p. m. y las 5:00 a.m.

“Muchos jóvenes, mujeres, migrantes y trabajadores del sector hotelero, turístico y de negocios nocturnos me piden un regreso seguro, económico y cómodo. Por eso decretamos este beneficio, para proteger su bolsillo y mejorar su calidad de vida”, dijo el alcalde Dumek Turbay.

Para evitar que otras personas abusen de la excepción, la alcaldía indicó que pidió a los gremios caracterizar a los trabajadores que se beneficiarán de dicha medida, por lo que quienes se movilicen a las horas señaladas deberán tener un certificado del lugar en el que trabajan.

En caso de que un conductor de carro o de moto sea encontrado violando la norma, le podrán imponer sanciones por 15 salarios mínimos legales diarios vigentes y hasta se puede llegar a inmovilizar el vehículo.

Otras restricciones de movilidad en Cartagena

El decreto que establece el pico y placa también restringe la movilidad de buses, busetas y vans de servicio especial, intermunicipal e interdepartamental Bocagrande, Castillogrande, El Laguito, Centro, San Diego, Getsemaní, Marbella, El Cabrero, Crespo y La Boquilla, entre el 24 de noviembre y el 23 de enero.

Además, se restringirá la circulación de vehículos intermunicipales e interdepartamentales hasta las 9:00 a.m. en la zona insular de Barú.