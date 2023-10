Apareció joven que golpeó brutalmente a conductor en Cali y pidió perdón

En video quedó registrado el momento de la agresión. Aunque el conductor está fuera de peligro, las autoridades estaban buscando al responsable. Foto: @EnterateCali

El lunes 9 de octubre se registró un caso de intolerancia en el sector de Kachipay, sur de Cali. En el que dos hombres discutían sobre un aparente choque de vehículos que resultó en agresión física y dejó a un adulto mayor tendido en el suelo. Sobre lo sucedido, este diario reportó la respuesta de las autoridades vallecaucanas que habrían empezado una investigación sobre el caso.

Un día después apareció el culpable del hecho de intolerancia por medio de un video en el que, además de presentar disculpas públicas, explica cuáles fueron los hechos que antecedieron al ataque. “Es en ese momento en donde yo pienso que esta persona me va a sacar un arma y en este afán y en este miedo es que actúo de esta manera”, aclara.

Aunque el joven no dice su nombre, se identifica como “el joven que aparece en los videos de Hacienda Kachipay”. Empieza disculpándose con los familiares del hombre afectado y reconociendo que no hay ninguna justificación para lo que hizo, a pesar de que en el resto de la declaración explica su versión de los hechos. “Primero que nada quiero ofrecer disculpas a la familia de la persona involucrada y segundo a aclarar la situación; sin embargo, no hay ninguna razón o justificación para los actos de violencia o tolerancia”.

Por lo que relata, la situación se desató a raíz de que el hombre que manejaba un Chevrolet Beat impactó su automóvil, un Chevrolet Spark GT, y luego intentó darse a la fuga. Las afectaciones del vehículo fueron en el bómper trasero, hundiendo la puerta del maletero y dañando la cámara trasera.

Según él, en principio lo que intentó hacer fue apaciguar la situación, reclamándole que respondiera por los daños, sin embargo, la respuesta del otro hombre no fue pasiva y lo desafió: “Me decía: ¿Y qué vas a hacer? Tan solo me ofrecía problemas, problemas y problemas, cuando yo simplemente quería que esta persona respondiera por los daños que le ocasionó a mi vehículo”.

Fue en ese momento cuando confiesa que sintió susto y afán al ver que el hombre era mucho mayor que él y más corpulento. El hombre se abalanza y dirige su mano a la cintura, por lo que interpretó como un intento de sacar un arma de fuego. Fue ahí cuando cometió la agresión que se ve en el video, propiciándole una patada en el rostro y varios puños, incluso cuando la contraparte ya se encontraba en estado de indefensión.

Habla el joven involucrado en la situación de riña en sector de Bochalema y Hacienda Kachipay al sur de Cali. El joven cuenta su versión y ofrece disculpas, aclara que no hay justificación y que espera que todo se solucione de la mejor manera posible. pic.twitter.com/qKB3fcjcx9 — Entérate Cali - Noticias Cali (@EnterateCali) October 11, 2023

“Reconozco que no debí actuar de esa manera, debí esperar a las autoridades; sin embargo, no aparecen las autoridades, no aparece tránsito”. El joven podría enfrentarse a un proceso de tentativa de homicidio y lesiones personales.

