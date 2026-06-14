Arrestan a hombre que asesinó a su pareja en Yumbo y la hizo pasar por muerte natural

El hombre de 27 años fue capturado por feminicidio agravado. Foto: Policía de Cali

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En el barrio Los Chorros de Cali, las autoridades arrestaron a un hombre de 27 años que es acusado de feminicidio agravado de su compañera sentimental, Jacqueline Agudelo Becerra, que ocurrió el 1 de noviembre de 2025 en Yumbo, Valle del Cauca.

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Según las autoridades, al momento del crimen el hombre informó la muerte de la víctima intentando engañar a los médicos y agentes policiales. Tras la muerte de Jacqueline, el hombre la trasladó al Hospital de Yumbo afirmando que la mujer no despertaba, con la intención de hacer pasar su muerte como producto de causas naturales. Sin embargo, las circunstancias en las que llegó el cuerpo al centro asistencial despertaron sospechas inmediatas entre el personal de salud.

La versión del hombre se derrumbó cuando Medicina Legal determinó que Jacqueline murió a causa de un trauma craneoencefálico producido por una agresión física severa, y que, según las investigaciones, el ataque había ocurrido dentro de la vivienda que la pareja compartía.

A partir de ese dictamen, las autoridades intensificaron las labores de seguimiento e inteligencia para dar con el paradero del agresor, quien intentó evadir la justicia ocultándose en distintos barrios de Cali por siete meses.

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Finalmente, los uniformados lograron ubicarlo en el barrio Los Chorros, al occidente de la ciudad, donde fue puesto a disposición de las autoridades para responder por el delito de feminicidio agravado.

La Policía Nacional recordó su compromiso con la protección de la vida e integridad de las mujeres y recordó que la línea nacional 155 y la Patrulla Púrpura al número 3188611522 están disponibles para recibir denuncias de violencia basada en género y brindar atención especializada de manera inmediata.