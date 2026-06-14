Capturaron a uno de los más buscados en Santander

Cartel de los más buscados compartido por la policía de Santander. Foto: Policía de Santander

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Duvier Asned Balaguera Zapata, conocido como alias Galón, fue capturado en el municipio de Piedecuesta, Santander, por el Gaula de la Policía Nacional, tras varios meses de labores de inteligencia, seguimiento e investigación. El hombre figuraba en el cartel de los más buscados del departamento y era requerido por las autoridades por homicidio agravado, porte ilegal de armas, extorsión y otros delitos cometidos en distintos municipios de Santander.

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El hombre es señalado de haber participado en el asesinato de José Antonio Plata Carvajal y John Alexander Casas, que ocurrió el 29 de septiembre de 2024 en Sabana de Torres, en un presunto ajuste de cuentas. Alias Galón también era investigado por extorsionar a comerciantes de Barrancabermeja.

Durante el operativo de captura, los agentes del Gaula incautaron armas de fuego y material explosivo, elementos que quedaron bajo custodia de las autoridades y hacen parte del proceso investigativo. La detención se dio gracias a un operativo entre el Gaula Militar, el Comando de Policía Santander y la Secretaría del Interior del departamento, activado después de que la Policía hiciera público el cartel de los más buscados.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, manifestó: “gracias a las labores de investigación y acompañamiento judicial se logró la captura de alias Galón, requerido por homicidio agravado, porte ilegal de armas y actividades en concurso de delitos que acompañan este prontuario delictivo”.

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Por su parte, el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, destacó el papel de la ciudadanía en este tipo de resultados y advirtió que los operativos para capturar a los demás integrantes del cartel de los más buscados del departamento siguen activos.

Por su parte, la Gobernación de Santander recordó que mantiene recompensas de hasta 50 millones de pesos por información que permita ubicar a integrantes de grupos armados organizados y estructuras delincuenciales activas en el departamento.