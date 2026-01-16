Asesinaron a dos menores de edad en zona rural de Ansermanuevo, Valle del Cauca

Imagen de referencia. Según las autoridades, el crimen se cometió en el mismo lugar donde fueron encontrados los cuerpos. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Gran rechazo ha generado en Ansermanuevo, en el norte del Valle del Cauca, el asesinato de dos adolescentes de 14 y 17 años, que fueron encontrados muertos en la tarde del pasado jueves 15 de enero, sobre una vía rural del municipio.

El crimen se registró en la vereda La Diamantina, a una hora del casco urbano de Ansermanuevo. Los cuerpos fueron hallados por un habitante del sector, quien indicó a las autoridades que los cuerpos presentaban heridas de arma de fuego, así como en la zona permanecían tres motocicletas.

Primeras versiones indican que el hombre de 14 años y la mujer de 17 años fueron atacados en el mismo lugar donde fueron encontrados, debido a que en la zona fueron encontradas vainillas y equipos de comunicación.

El levantamiento de los cuerpos fue hecho por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, que además adelanta las investigaciones para esclarecer el hecho y dar con el paradero de los responsables.

“En este momento, la policía judicial se encuentra desplegada con el fin de esclarecer quiénes son los responsables de este hecho. Asimismo, solicitamos la colaboración de la ciudadanía para brindar cualquier información que nos permita la captura rápida de estos actores criminales”, dijo la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del Valle del Cauca.

Este crimen se suma a otros casos de violencia que se han registrado en el municipio en los últimos meses. Entre estos se encuentra el asesinato de un joven de 14 años en un cañaduzal, en agosto, y el de dos jóvenes que fueron acribillados sobre la vía que conduce de Ansermanuevo a Cartago, en noviembre.