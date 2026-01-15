Las dudas alrededor del asesinato de líder comunal en Cúcuta

Imagen de referencia. El líder comunal murió sobre una vía rural, luego de ser atacado con machete. Foto: Archivo Particular

Las autoridades investigan los móviles tras el asesinato del líder comunal Carlos Alberto Sánchez Hernández, conocido como Enano, quien fue encontrado con heridas de arma blanca, en el municipio de Cucutilla, en Norte de Santander.

Según indicaron las autoridades, el hombre, que era presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Las Cumbres, en la comuna 6 de Cúcuta, salió de su vivienda en la madrugada del pasado martes 13 de enero y no volvieron a tener información de él.

Sánchez Hernández había compartido con algunos de sus vecinos y, como acostumbraba, salió temprano a vender embutidos con los que por años sostuvo a su familia y que promocionaba en diferentes municipios de la región, todas las mañanas.

En las primeras horas del día se conoció que el líder comunal fue atacado con un machete y quedó muerto sobre una vía en la vereda El Topón, mientras que el hombre que lo acompañaba a vender sus productos, fue herido y trasladado al Hospital de Arboledas, donde sigue hospitalizado.

Sobre lo ocurrido, la Policía de Norte de Santander indicó que realiza las investigaciones correspondientes para esclarecer lo que ocurrió y dar con los responsables. Por el momento, no se han establecido hipótesis de lo que ocurrió.

Por su parte, Indepaz resaltó que este asesinato es el segundo de un líder social que se registra este año. Sumado a esto, advirtió que, de acuerdo con la Alerta Temprana 13/25 de la Defensoría del Pueblo, los grupos armados han impuesto normas y otras formas de gobernanza ilegal en la región, que ponen en riesgo a este tipo de líderes.