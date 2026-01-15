Piden volver a utilizar tapabocas en Rionegro, Antioquia, por aumento de casos de influenza

Imagen de referencia. Sumado al tabocas, las autoridades han pedido aplicar medidas de distanciamiento. Foto: EFE - ELVIS GONZÁLEZ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ante el aumento de casos de Infecciones Respiratorias Agudas en los últimos meses, que provocó el aumento del 8,5 % de hospitalizaciones y de 2% en ingresos a Unidades de Cuidado Intensivo (UCI), la alcaldía de Rionegro, en Antioquia, pidió a sus habitantes usar tapabocas y aplicar otras medidas de distanciamiento.

Lea: Las dudas alrededor del asesinato de líder comunal en Cúcuta

La preocupación de la administración se centra en la ocupación del 100 % en las urgencias del municipio, a lo que se suman las fuertes lluvias que se han registrado en el departamento en los últimos días y que podría disparar los casos por enfermedades respiratorias.

“El riesgo de contagio con infecciones respiratorias agudas, como el COVID-19 y la Infección Respiratoria Aguda, es más alto en espacios abarrotados e insuficientemente ventilados en los que las personas infectadas pasan mucho tiempo juntas y muy cerca unas de otras”, explicó en comunicado la alcaldía.

Una de las principales preocupaciones es el pico de influenza y la aparición de casos de A(H1N1), por lo que desde la administración se recomendó evitar las aglomeraciones, usar tapabocas, lavarse constantemente las manos y aplicar prácticas de distanciamiento como las que se tuvieron por el Covid.

Le puede interesar: Así quedaron las tarifas de los buses intermunicipales en Barranquilla y municipios aledaños

“Por eso estamos solicitando que todas las personas usen las medidas de protección similares a la de la pandemia. Uso de tapabocas, también quiero decirle que nuestros servicios de urgencia están congestionados con una ocupación superior al 100%”, reiteró el alcalde Jorge Rivas.

Sumado a esto, desde la administración han señalado que se reforzaron las medidas de prevención con poblaciones vulnerables como los menores de 5 años, los adultos mayores de 60 años y las personas con enfermedades preexistentes.

Entre estas, se intensificó la vacunación (especialmente influenza) y otras enfermedades respiratorias para hacerle frente al pico que se viene registrando desde la segunda temporada de lluvias de 2025.