Asesinaron a líder indígena en El Dovio, Valle: esto se sabe

Yeison Aizama Variaza, miembro de de la Guardia Indígena del resguardo Dai Umadamia de El Dovio, Valle del Cauca, fue asesinado el pasado lunes 11 de agosto. Hombres desconocidos le dispararon indiscriminadamente hasta causarle la muerte.

El hecho generó miedo e indignación en la comunidad Embera, quienes rechazaron el asesinato y denunciaron que a diario enfrentan amenazas y ataques contra su vida, cultura y territorio. Las autoridades de la nación Embera del Valle del Cauca indicaron que el cuerpo fue abandonado en una cancha cerca del resguardo en la vereda La Cabaña.

En un comunicado, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) condenó la muerte del joven y aseguró que no solo enluta a su familia y comunidad, sino a toda la Nación Embera del Valle del Cauca y al Movimiento Indígena Nacional.

“El asesinato de un guardia indígena, cuyo compromiso era proteger la vida y la paz en su territorio, es un acto de extrema crueldad que refleja la grave situación de violencia que atraviesan nuestras comunidades en el Valle del Cauca y en distintas regiones del país, marcadas por el recrudecimiento del conflicto armado”, se lee en el comunicado.

Además, exigieron al gobierno y a la Fiscalía iniciar investigaciones para esclarecer las causas de este crimen y judicializar a los responsables. También instaron a otros entes gubernamentales para que le brinden asesoría integral y acompañamiento a la familia de la víctima.