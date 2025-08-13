No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Colombia
Cali

Asesinaron a líder indígena en El Dovio, Valle: esto se sabe

El hombre era de la comunidad Embera y miembro de la guardia indígena del resguardo Dai Umadamia del municipio.

Redacción Colombia
13 de agosto de 2025 - 08:36 p. m.
Imagen de referencia. Yeison Aizama Variaza era integrante de la comunidad Embera y fue asesinado en el Valle del Cauca.
Imagen de referencia. Yeison Aizama Variaza era integrante de la comunidad Embera y fue asesinado en el Valle del Cauca.
Foto: Hectorangelazul/Wikipedia
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Yeison Aizama Variaza, miembro de de la Guardia Indígena del resguardo Dai Umadamia de El Dovio, Valle del Cauca, fue asesinado el pasado lunes 11 de agosto. Hombres desconocidos le dispararon indiscriminadamente hasta causarle la muerte.

Lea: Capturaron en Tuluá a presunto agresor y abusador de mujer en Buenaventura

El hecho generó miedo e indignación en la comunidad Embera, quienes rechazaron el asesinato y denunciaron que a diario enfrentan amenazas y ataques contra su vida, cultura y territorio. Las autoridades de la nación Embera del Valle del Cauca indicaron que el cuerpo fue abandonado en una cancha cerca del resguardo en la vereda La Cabaña.

Sigue a Cromos en WhatsApp

En un comunicado, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) condenó la muerte del joven y aseguró que no solo enluta a su familia y comunidad, sino a toda la Nación Embera del Valle del Cauca y al Movimiento Indígena Nacional.

Le puede interesar: “Estaba buscando trabajo”, dijo padre de Esteban, joven asesinado en Itagüí

“El asesinato de un guardia indígena, cuyo compromiso era proteger la vida y la paz en su territorio, es un acto de extrema crueldad que refleja la grave situación de violencia que atraviesan nuestras comunidades en el Valle del Cauca y en distintas regiones del país, marcadas por el recrudecimiento del conflicto armado”, se lee en el comunicado.

Además, exigieron al gobierno y a la Fiscalía iniciar investigaciones para esclarecer las causas de este crimen y judicializar a los responsables. También instaron a otros entes gubernamentales para que le brinden asesoría integral y acompañamiento a la familia de la víctima.

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

Asesinato líderes sociales

asesinato líder indígena

El Dovio

Valle del Cauca

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar