Capturaron en Tuluá a presunto agresor y abusador de mujer en Buenaventura

Las autoridades capturaron al sujeto, que es acusado de haber agredido a una mujer de 25 años en el corregimiento de Cisneros, en Buenaventura, y que se hizo conocido por el video de una cámara de seguridad que se difundió en redes sociales.

El caso ocurrió el pasado 4 de agosto, pero se conoció cinco días después cuando se publicó el video. Sobre el acusado, la Policía del Valle del Cauca confirmó que el señalado se encontraba en el barrio Popular de Tuluá, a donde habría huido luego de la agresión.

El sujeto llevó a la joven hasta un hotel, en el que por varias horas habría sufrido agresiones sexuales, físicas y psicológicas. La víctima, quien logró escapar, denunció los hechos. En las imágenes se ve que el hombre desnudo, le da una patada en la cabeza, dejándola inconsciente, por lo que la agarra del cabello para subirla nuevamente al lugar donde la había abusado.

“La Policía Nacional reafirma su compromiso en la lucha contra la violencia de género y en la protección de todas las mujeres”, aseguró la coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del Valle.

En la tarde de este miércoles 13 de agosto será imputado el sujeto de 25 años por tentativa de feminicidio y acceso carnal violento. Por el momento, el sujeto se encuentra bajo custodia de las autoridades locales.

Ante lo ocurrido, la Policía recordó que está habilitada la línea 155 para hacer cualquier denuncia relacionada con violencia de género. De igual forma se brindan alternativas y apoyo a las mujeres que denuncian este tipo de abusos.