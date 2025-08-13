“Estaba buscando trabajo”, dijo padre de Esteban, joven asesinado en Itagüí

La víctima se había graduado del colegio en 2019 y actualmente estaba estudiando inglés. Foto: Captura de pantalla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Sergio Yepes, padre de Esteban Yepes Palacios, el joven asesinado por un habitante de calle en Itagüí, el pasado lunes 11 de agosto, habló sobre su hijo y aseguró que no era problemático. El joven murió tras recibir una puñalada en el cuello por parte de un sujeto que le pidió dinero al joven de 19 años mientras paseaba a su perro.

Puede interesarle: Habitante de calle mató con arma blanca a un joven en Itagüí

De acuerdo con Yepes, el ataque se registró cerca de su vivienda. “Fue a la vueltecita de la casa, lo atacó un hombre por detrás con un puñal. Le pegó una puñalada y ahí mismo cayó”, aseguró a El Colombiano. Sobre Esteban aseguró que se graduó el año pasado del colegio El Rosario de Itagüí y actualmente estaba realizando un curso de inglés para buscar empleo.

“Ya estaba presentando una hoja de vida para emplearse rápido con algo relacionado con el inglés y así poderse ayudar con los estudios”, añadió Yepes, quien indicó que conocían al sujeto que atacó a su hijo, William de Jesús Cadavid.

“Cuando me mostraron una foto del señor que lo había atacado, se me pareció mucho a uno que había visto en el Parque de Envigado y que era una persona muy agresiva”, agregó. Además, dijo que en redes sociales ya había sido denunciado por comportamientos violentos.

Lea también: Amenazas contra Fico Gutiérrez y concejales de Medellín: ¿quiénes estarían detrás?

Días antes de que el victimario asesinara al joven, una persona alertó a la Policía que William de Jesús estaba a las afueras de un establecimiento comercial pidiendo dinero y maltratando a quien no le daba. “Este señor pide plata y le ha pegado a muchas mujeres porque no le dan. Es demasiado grosero”.

La familia de Esteban es del municipio de Concordia, Antioquia, pero que hace cinco años decidieron salir a buscar mejores oportunidades para el joven y su hermana en Itagüí.

Sobre el asesinato, la Policía del Valle del Aburrá confirmó la captura del presunto agresor, que será presentado ante un juez de control de garantías.

A su vez, el exalcalde de Concordia, Diego Restrepo, recordó a la víctima como alguien disciplinado, sin antecedentes, ni comportamientos problemáticos, y trabajador. Por su parte, el alcalde de Itagüí, Diego Torres, señaló que “rechazamos la violencia y actuamos rápido para proteger a nuestra gente. El presunto agresor ya fue capturado”.