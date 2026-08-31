Asesinaron a lideresa frente a su hijo en zona rural de Jamundí

Cirlady Gómez trabajaba en el Comité de Adulto Mayor de Jamundí. Foto: Archivo Particular

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Las alertas están encendidas en Jamundí por cuenta del asesinato de dos defensores de derechos humanos en zonas rurales del municipio este fin de semana. El caso más reciente fue el de Cirlady Gómez, a quien un sujeto armado le disparó en la madrugada de este domingo 20 de agosto, en la vereda Chontaduro.

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Del crimen se conoce que un sujeto armado ingresó a la vivienda de la mujer y le disparó en reiteradas ocasiones en presencia de su hijo, quien salió ileso. Tras registrarse el hecho, los familiares de la mujer tuvieron que salir a escondidas de la zona para dar aviso a las autoridades.

Al inspeccionar la vivienda, la Policía en conjunto con la Sijín hallaron el cuerpo de la mujer con tres impactos de bala. Gómez fue trasladada a Medicina Legal.

Sobre la víctima se conoce que hacía parte del Comité de Adulto Mayor de Jamundí, así como era reconocida por participar en procesos comunitarios y sociales en la zona rural de Jamundí.

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El crimen fue rechazado por la alcaldía municipal, que señaló: “A su familia y seres queridos les enviamos un abrazo lleno de fortaleza y solidaridad para afrontar este doloroso momento. Que su recuerdo permanezca y acompañe siempre a quienes la amaron”.

Adicionalmente, la ONU hizo un llamado “a todas las autoridades pertinentes a adelantar las acciones necesarias para que este crimen no quede impune y se garantice justicia”. Además, pidieron “que se fortalezcan medidas para la protección de las comunidades y sus liderazgos y a prevenir que continúen las agresiones y vulneraciones a sus derechos”.

Este asesinato se suma al de Jefferson Maquerry Mamián Santacruz, hijo de la lideresa Marleny Mamián, quien hace parte de la Mesa Municipal de Víctimas de Jamundí. El joven fue sacado de su vivienda y posteriormente encontrado muerto el pasado viernes 28 de agosto.

El crimen fue repudiado por la Mesa Municipal de Participación Efectiva de las Víctimas, que reclamó al Estado medidas efectivas para proteger la vida y la integridad de quienes ejercen labores sociales en los territorios.