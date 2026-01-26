Asesinaron a patrullero de la Policía en Jamundí, Valle, y su hijo de 10 meses quedó herido

El patrullero Carlos Andrés Pineda Castro estaba adscrito a la Estación de Policía Desepaz, en Cali. Foto: Policía Nacional

Un patrullero de la Policía fue asesinado en el corregimiento de Robles, zona rural de Jamundí, Valle, mientras se encontraba fuera de servicio visitando a su familia. El crimen ocurrió en la noche del sábado 24 de enero y en el mismo ataque resultó herido su hijo de 10 meses.

De acuerdo con la información preliminar, sujetos armados atacaron al uniformado y huyeron del lugar. La víctima fue identificada como Carlos Andrés Pineda Castro, de 35 años, patrullero adscrito a la Estación de Policía Desepaz, en Cali.

El menor de edad recibió un impacto de bala en una de sus extremidades y fue trasladado a la Clínica Valle del Lili, en Cali, donde recibe atención médica especializada. Según el reporte, el niño permanece bajo observación y se encuentra fuera de peligro.

El coronel Andrés Arias, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cali, confirmó que el ataque ocurrió mientras la víctima disfrutaba de su descanso y que llevaba 15 años en la institución.

Por su parte, el director general de la Policía, general William Oswaldo Rincón Zambrano, rechazó el ataque y aseguró que activaron todas las capacidades institucionales para identificar y capturar a los responsables.

“Rechazamos de manera absoluta estos actos criminales, miserables y profundamente inhumanos. Atentar contra la vida de un policía y herir a un bebé de apenas 10 meses es una afrenta intolerable contra la dignidad humana y la sociedad entera. No descansaremos hasta que los responsables sean identificados y llevados ante la justicia. La Policía Nacional seguirá firme, cumpliendo con dignidad su deber de proteger la vida y a las familias de Colombia”, expresó el director a través de un comunicado.

Además, en un mensaje institucional expresaron su solidaridad con la familia de la víctima y reiteraron el compromiso de capturar a los responsables del crimen. Con este caso, ya son cinco los policías asesinados en lo que va del primer mes del 2026.