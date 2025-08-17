No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Colombia
Cali

Asesinaron a presidente de Junta de Acción Comunal de un corregimiento de Palmira

El hombre había denunciado amenazas en su contra y se encontraba en el casco urbano del municipio cuando fue atacado a tiros.

Redacción Colombia
17 de agosto de 2025 - 01:31 a. m.
Imagen de referencia. Álvaro Roncancio, de 64 años, es el líder social número 101 asesinado en lo que va del año.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Álvaro Roncancio Aguirre, líder social y presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Tenjo, de Palmira, Valle fue asesinado el viernes 15 de agosto.

El hombre se movilizaba en su vehículo por el sector del bulevar la Carbonera, en el casco urbano del municipio, cuando hombres armados le dispararon repetidamente.

Roncancio había interpuesto denuncias de amenazas en su contra, razón por la que fue desplazado de la zona rural donde antes vivía.

Según el reporte de las autoridades, personal de Sijín realizó inspección técnica a cadáver. “Presentaba heridas en diferentes partes del cuerpo, ocasionadas con arma de fuego; móviles por establecer”, dice el informe.

Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), reportó que es el líder social número 101 asesinado en lo que va del año.

También, la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana que incluye al municipio de Palmira y a sus líderes, lideresas y defensores de DDHH en el que señalan “el escenario de riesgo al que se enfrentan personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos y el liderazgo social de manera individual o colectiva desde diversos ámbitos o sectores en el país. La imposición de normas y otras formas de control social por parte de los grupos armados significan un permanente riesgos de violación a los derechos de la población”.

